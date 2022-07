Chromecast con Google TV al MINIMO STORICO: sconto 50%

Continuano ad impazzare su Amazon le offerte del Prime Day 2022. A questo giro non posso che segnalarti l’incredibile offerta riguardante il Chromecast con Google TV, dispositivo che rende smart qualsiasi televisore.

Il prezzo di listino è 69,99 euro, ma con lo sconto odierno puoi acquistare l’utilissimo device a 34,99 euro. Il contenuto della confezione è particolarmente ricco, non manca proprio nulla: Chromecast con Google TV, telecomando, pile, cavo d’alimentazione, alimentatore.

Le precedenti versioni del Google Chromecast venivano un po’ snobbate dagli utenti, anche perché consentivano “solo” lo stream da uno smartphone o da un altro dispositivo compatibile. Con il modello con Google TV siamo invece ad un livello nettamente superiore.

L’accessorio creato in quel di Mountain View spalanca le porte a oltre 400.000 film ed episodi di serie TV, oltre a milioni di brani musicali. Lo streaming poi arriva fino al 4K con tanto di HDR, un fattore non di poco conto. E poi c’è il telecomando, contenuto nelle dimensioni ma decisamente ricco di funzionalità. I suoi pulsanti ti permettono (anche) di passare rapidamente ad una precisa piattaforma di streaming o di dialogare in men che non si dica con Google Assistant, ovviamente usando la tua voce.

Per quanto riguarda l’esperienza d’uso, l’interfaccia è molto user friendly. Non ci si ritrova davanti centinaia di app, ma una Home “intelligente”, con tutti i contenuti suggeriti per te in primo piano, a prescindere dalla piattaforma.

NB: l’accesso ai contenuti di servizi a pagamento – come Netflix e Prime Video – è consentito solo con un abbonamento.