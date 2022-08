Chromebook ASUS con display da 11,6" a 99 euro? Perché no!

Non ho alcuna intenzione di presentare questo laptop come una alternativa ai MacBook, perché sarebbe una totale follia. Questo articolo ha uno scopo ben diverso, ovvero segnalare un’offerta a chiunque sia interessato all’acquisto di un portatile per un uso davvero di base (navigazione, email, streaming) e dal costo contenutissimo. Qui parliamo di un Chromebook di ASUS (marchio più che affidabile), che oggi è acquistabile su Amazon a soli 99,80 euro.

Perché spendere 200, 300 o addirittura più di 400 euro quando si hanno poche pretese? Con il Chromebook di ASUS si può navigare sul web, consultare i social network, guardare contenuti in streaming, effettuare videochiamate e inviare email. E potrebbe rivelarsi un ottimo partner anche in termini di didattica.

Il laptop è compatto e leggero (solo 1.2 kg), senza troppi fronzoli, con display HD da 11,6 pollici, una tastiera comoda e un trackpad ampio. Il processore è un Intel Celeron N4020, accompagnato dalla scheda grafica Intel UHD Graphics 600. Un’ottima combo per un sistema operativo leggero e semplice da utilizzare come ChromeOS.

ASUS Chromebook C204 non è solo robusto, ma è progettato per essere comodo per tutti. La lunga corsa dei tasti sulla tastiera di 1,5 mm offre un feedback tattile molto migliore, per un’esperienza di digitazione simile a un desktop più reattiva e confortevole. Lavorare e studiare sul Chromebook ASUS C204 è un piacere, non una fatica. Inoltre la cerniera piatta a 180° non solo consente una collaborazione più facile quando si è in gruppo, ma riduce anche lo stress sul meccanismo.