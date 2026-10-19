Chiunque viva da solo dovrebbe conoscere sempre questa applicazione

L’idea nasce da una storia familiare molto concreta: una madre di 85 anni, rimasta sola dopo la morte del marito, lontana centinaia di chilometri e colpita da una malattia progressiva. Da lì è nato un progetto semplice: un gesto al giorno per dire “va tutto bene”.

La storia di Alma parte da una scena che molte famiglie conoscono bene: si chiama un parente che vive solo, il telefono squilla a vuoto e subito arriva il dubbio. È successo anche a Bastian Matzen, sviluppatore nel quartiere berlinese di Neukölln, che al Tagesspiegel ha raccontato di aver pensato all’app mentre seguiva a distanza la madre, rimasta sola dopo la morte del padre. Le telefonate di ogni giorno, nate per sentirsi vicini, stavano diventando una sorta di controllo sulla salute.

“Finivamo per parlare prima di tutto del fatto che fosse tutto a posto”, ha spiegato Matzen. Il rischio era chiaro: ridurre il rapporto alla paura. Da qui la scelta di separare il controllo di sicurezza dalla conversazione vera, quella fatta anche di dettagli piccoli, ricordi, foto, cose di tutti i giorni.

Un check-in al giorno e l’allarme che avvisa i contatti d’emergenza

Il funzionamento di Alma è molto semplice: una volta al giorno l’utente apre l’app e conferma con un tocco il proprio check-in giornaliero. Se il segnale non arriva entro l’orario stabilito, parte una catena automatica di allarme. I contatti scelti in precedenza — figli, amici, vicini di casa, caregiver — vengono avvisati uno dopo l’altro, finché qualcuno non conferma di aver preso in mano la situazione. Non vengono quindi chiamati tutti insieme: l’app cerca una persona che possa intervenire, o almeno controllare.

Una donna sola in casa usa lo smartphone durante la routine mattutina, immagine che richiama le app di check-in quotidiano come Alma.

Secondo quanto riportato da Giga e dal Tagesspiegel, l’allarme può scattare anche se lo smartphone è spento o con la batteria scarica, perché il mancato check-in viene registrato dal servizio. Su richiesta può essere condivisa anche l’ultima posizione nota, informazione utile per chi si sposta spesso o ha problemi di salute. Un dettaglio che pesa, soprattutto in caso di cadute, disorientamento o crisi improvvise.

Foto e messaggi per togliere peso alle telefonate

Matzen non ha pensato Alma solo come app per le emergenze. L’ha immaginata anche come un piccolo spazio privato tra persone fidate. Durante il check-in quotidiano, infatti, l’utente può inviare una foto o un breve messaggio visibile solo ai contatti più stretti. All’inizio, ha raccontato lo sviluppatore, qualcuno l’aveva definita una specie di “BeReal per anziani”, una battuta rimasta tra amici e primi utenti. Ma il senso è più concreto: trasformare un controllo in un gesto leggero di presenza.

Una tazza sul tavolo, il gatto sul divano, due righe sul tempo o sulla spesa fatta al mattino. Piccoli segnali, appunto. Così la telefonata non deve più aprirsi per forza con il solito “Stai bene?” e può tornare a essere una conversazione normale. Per molti familiari significa meno ansia, meno chiamate fatte “per dovere” e più spazio a un contatto umano meno sorvegliato. La rete, però, resta pronta ad attivarsi se quel segnale non arriva.

Prezzi, iPhone e Android: Alma guarda anche oltre gli anziani

Alma è disponibile per smartphone Android e per iPhone e si scarica dai rispettivi store. Dopo un periodo di prova gratuita, il servizio costa 4 euro al mese oppure 40 euro l’anno. Per i contatti d’emergenza, invece, l’uso resta gratuito. Matzen ha previsto anche alcune eccezioni: l’app viene offerta senza costi alle persone in Ucraina e a chi non può permettersi l’abbonamento, per tenere fede allo spirito iniziale del progetto.

Al momento, secondo i dati citati dalla stampa tedesca, sono oltre 350 gli utenti che la usano con regolarità. Non solo anziani: l’app, nata pensando a una madre di 85 anni, sta trovando spazio anche tra persone più giovani che convivono con diabete, epilessia o altre condizioni croniche. C’è anche una nota amara: quando Alma è stata pubblicata, nel marzo 2026, la madre di Matzen non era più in grado di usarla a causa dell’avanzare della malattia.

Il progetto però è andato avanti. Non come una promessa miracolosa della tecnologia, ma come uno strumento pratico: un pulsante al giorno, una rete di persone fidate e la possibilità di non lasciare il silenzio senza risposta.