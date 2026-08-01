Chiunque utilizzi WhatsApp su un telefono Samsung deve ora prestare molta attenzione

In alcuni casi il sospetto porta anche a WhatsApp Backup. Le segnalazioni, riprese dal sito tedesco Giga, non parlano per ora di un guasto generale né risultano conferme ufficiali da parte di Samsung. Ma il disagio c’è: telefoni che prima arrivavano a sera senza affanni e che, dopo l’aggiornamento, sembrano scaricarsi anche quando restano fermi.

Le lamentele riguardano soprattutto Galaxy S25 Ultra e Galaxy S24 Ultra, due modelli di fascia alta che hanno ricevuto il recente aggiornamento software di luglio. Nella Samsung Community, diversi possessori raccontano la stessa scena: dopo l’installazione, autonomia più bassa, telefono caldo in mano e un comportamento meno regolare rispetto ai giorni precedenti.

Al momento non c’è alcun richiamo ufficiale, né un problema confermato da Samsung. Si parla di testimonianze, quindi serve cautela. Però il filo comune è evidente. “Dopo l’update la batteria scende molto più velocemente”, scrivono in più interventi, con toni che vanno dalla sorpresa alla rabbia. Alcuni assicurano di non aver cambiato app, impostazioni o abitudini d’uso.

Per chi usa lo smartphone per lavoro o in viaggio, il problema è molto concreto. Un Galaxy S25 Ultra comprato anche per la sua autonomia non dovrebbe trovarsi in affanno già a metà giornata. E se succede subito dopo un aggiornamento, il collegamento viene spontaneo.

Batteria in caduta libera: i casi raccontati nei forum Samsung

Il caso più citato è quello di un utente con Galaxy S25 Ultra che, sul forum ufficiale Samsung, ha descritto un consumo anomalo durante la notte e la mattina seguente. Secondo il suo racconto, il telefono sarebbe passato dall’85 per cento di batteria a mezzanotte al 5 per cento intorno a mezzogiorno, pur con un uso definito minimo.

Uno smartphone in carica ma con batteria quasi a zero, immagine simbolo dei problemi di autonomia segnalati dopo l’update di luglio.

Lo stesso utente parla anche di una perdita tra il 5 e il 7 per cento ogni ora persino in standby: telefono fermo, schermo spento, nessuna attività pesante. È proprio questo dettaglio ad aver acceso la discussione. Non il consumo durante giochi, video o navigazione GPS, ma la batteria che scende mentre il dispositivo dovrebbe riposare.

Una testimonianza simile arriva da un proprietario di Galaxy S24 Ultra. Prima dell’update di luglio, ha spiegato, il telefono arrivava a fine giornata senza problemi. Dopo l’installazione, invece, la batteria scenderebbe molto più in fretta, a parità di uso. “Non ho cambiato nulla”, è il senso del messaggio. Solo dopo il confronto con altri utenti il sospetto si è spostato sull’aggiornamento.

Surriscaldamento e ricarica lenta: gli altri segnali dopo l’installazione

Oltre alla batteria Samsung Galaxy, diversi utenti segnalano anche temperature più alte del normale. Il telefono, scrivono nei commenti, tende a scaldarsi anche senza operazioni pesanti. Un segnale che spesso fa pensare a qualche processo attivo in background o a una gestione dei consumi non del tutto regolare dopo un aggiornamento.

In alcuni casi viene citata anche una ricarica più lenta. Non è chiaro se il rallentamento dipenda direttamente dal software, dal calore raggiunto dal telefono o dai sistemi di protezione della batteria, che riducono la potenza quando il dispositivo è caldo. Sembra una sfumatura tecnica, ma non lo è: cambia il modo di leggere il problema.

Dopo gli aggiornamenti software, episodi del genere non sono rari nel mondo Android. A volte il sistema ha bisogno di qualche ora, o anche di un paio di giorni, per riordinare servizi, indicizzare file e stabilizzare i consumi. In questo caso, però, alcuni utenti sostengono che il disagio continui anche dopo la fase iniziale. Da qui la richiesta, nei forum, di un chiarimento o di una patch correttiva.

WhatsApp Backup nel mirino: cosa controllare in attesa di Samsung

Tra le ipotesi circolate su Reddit, una riguarda WhatsApp Backup. Secondo alcune segnalazioni, dopo l’aggiornamento di luglio l’app proverebbe più volte a fare il backup delle chat, tenendo attivi processi in background e contribuendo così a surriscaldamento e consumo rapido della batteria. Alcuni utenti raccontano di aver visto miglioramenti dopo aver disattivato per un po’ il backup automatico.

In attesa di indicazioni ufficiali, una verifica possibile passa quindi dalle impostazioni di WhatsApp: aprire l’app, entrare in Impostazioni, poi Chat e Backup delle chat, controllando frequenza, account collegato e stato dell’ultimo salvataggio. Chi nota tentativi ripetuti o errori può provare a sospendere il backup automatico per qualche ora, riavviare il telefono e tenere d’occhio i consumi da Impostazioni batteria. Una prova semplice. Non una soluzione certa.

Il sospetto su WhatsApp, però, non basta a spiegare tutto. Nel materiale raccolto compaiono anche utenti che dicono di non usare l’app o di non averla installata, ma che segnalano comunque problemi simili. Restano quindi aperte più piste: un bug dell’update Samsung, un conflitto con i servizi Google, app in background o impostazioni migrate male dopo l’installazione.

Per ora non è chiaro quanto il problema sia diffuso né se tocchi altri modelli oltre a Galaxy S25 Ultra e Galaxy S24 Ultra. Per chi ha già aggiornato e nota consumi anomali, la strada più prudente è controllare le app che consumano di più, disattivare funzioni sospette come backup ripetuti, installare eventuali aggiornamenti correttivi e segnalare il caso alla Samsung Community. Chi invece non ha ancora installato l’update può anche aspettare qualche giorno: spesso, in situazioni simili, la risposta arriva con una patch silenziosa.