Chiunque trovi accidentalmente questo oggetto nella propria auto dovrà pagare migliaia di euro di multa

Non conta solo a cosa serve l’oggetto. Conta anche che tipo di lama è e dove viene tenuta. Così un coltellino da campeggio, un utensile da cucina dimenticato nel portaoggetti o un coltello usato per lavoro possono diventare un problema durante un normale controllo stradale.

In Germania, le regole sui coltelli in auto sono più rigide di quanto molti automobilisti immaginino. Non basta dire che servono per il picnic, per cucinare o che sono rimasti lì dopo una gita. La polizia guarda alla classificazione del coltello secondo la legge tedesca e, soprattutto, alla sua accessibilità durante la guida.

Il punto è semplice: un coltello non deve essere pronto all’uso. E non deve essere raggiungibile con facilità da chi guida o dai passeggeri. Se si trova nell’abitacolo, a portata di mano, durante un controllo può essere contestato. Nei casi più seri, la sanzione può salire fino a migliaia di euro, con il tetto dei 10.000 euro previsto dalla normativa.

Per chi arriva dall’estero, il rischio è anche quello di sottovalutare la differenza. In Italia o nei Paesi Bassi, spesso si guarda soprattutto al tipo di coltello e al motivo per cui lo si porta con sé. In Germania pesa molto anche il punto esatto in cui l’oggetto si trova dentro l’auto. Una sfumatura, all’apparenza. Ma può fare la differenza.

Coltelli a una mano e lame oltre 12 centimetri: quali oggetti finiscono nel mirino

Le categorie più delicate sono due. La prima riguarda i coltelli apribili con una sola mano, molto comuni tra campeggiatori, escursionisti, pescatori e appassionati di fai da te. Sono quelli che si aprono con un perno, un foro o un meccanismo azionabile dal pollice. Comodi, certo. Ma per la legge tedesca sottoposti a limiti precisi.

Un coltello riposto in una valigetta chiusa nel bagagliaio, esempio di trasporto prudente in auto secondo le regole tedesche.

La seconda comprende i coltelli a lama fissa superiore a 12 centimetri. Qui possono rientrare non solo coltelli da caccia o da outdoor, ma anche alcuni coltelli da cucina portati per una grigliata, un picnic o una vacanza in campeggio. “Molti non pensano a un coltello da cucina come a un problema”, osservano gli esperti tedeschi di sicurezza stradale, “ma durante un controllo conta la norma, non l’abitudine”.

Di solito restano fuori i piccoli coltellini tascabili senza apertura a una mano e con lama corta. Anche in questi casi, però, meglio non essere superficiali. Lasciarli sciolti in auto può comunque portare a domande, controlli e perdite di tempo. E a un posto di blocco, magari al rientro dalle ferie, non è il momento ideale per discutere di interpretazioni.

Perché cruscotto, tasche delle portiere e console centrale sono considerati luoghi a rischio

La parola chiave è raggiungibilità immediata. Un coltello nel vano portaoggetti, nella tasca della portiera, nella console centrale, nel portabicchieri o in una borsa sul sedile accanto al conducente può essere considerato accessibile. Anche se non si vede. Anche se non è mai stato usato.

È l’errore più comune. Il cruscotto viene spesso visto come un posto ordinato, quasi sicuro, dove sistemare gli oggetti prima di partire. Per la normativa tedesca, però, resta parte dell’abitacolo. E quindi può essere raggiunto in pochi secondi. Lo stesso vale per zaini, marsupi e borse lasciati davanti, tra i sedili o ai piedi del passeggero.

Il tema diventa ancora più delicato nelle aree molto frequentate: stazioni, grandi eventi, manifestazioni pubbliche e luoghi affollati. Negli ultimi anni la Germania ha rafforzato i controlli in queste situazioni, con regole più severe sugli oggetti potenzialmente pericolosi. In alcune zone, determinati coltelli possono essere vietati comunque, a prescindere dal motivo per cui li si porta.

Come trasportare coltelli da campeggio, cucina o lavoro senza violare la legge

La soluzione più prudente, secondo le indicazioni diffuse dagli esperti tedeschi, è tenere i coltelli in un contenitore chiuso, meglio ancora dentro una valigia o una cassetta sistemata nel bagagliaio. Non basta “metterli via”. Devono essere separati dall’abitacolo e non disponibili durante il viaggio. Solo così, di norma, il trasporto viene considerato corretto.

Chi parte per una vacanza dovrebbe controllare l’auto prima di passare il confine. Un coltellino da campeggio, un coltello per il barbecue o un utensile da cucina dimenticato nel portaoggetti possono bastare per creare un problema. Una verifica di pochi minuti, prima di partire da casa o magari in area di servizio, può evitare contestazioni difficili da risolvere sul posto.

Ci sono eccezioni per chi ha un motivo professionale valido. Cuochi, agricoltori, forestali, cacciatori o lavoratori che usano coltelli come strumenti di mestiere possono giustificarne il trasporto. Ma anche per loro vale la stessa regola di prudenza: l’oggetto deve essere custodito nel modo giusto, non lasciato a portata di mano.

Il consiglio pratico, alla fine, è molto semplice. Prima di entrare in Germania, controllare dove si trovano eventuali lame e spostarle in un contenitore chiuso nel bagagliaio. Una piccola attenzione prima del viaggio può evitare una multa pesante e una lunga discussione con la polizia.