Chiunque scatti molte foto con il proprio telefono dovrebbe essere a conoscenza di questa impostazione

Li crea la Galleria Samsung per conservare gli originali e permettere, in caso di ripensamento, di annullare le modifiche. La funzione, segnalata da Giga.de e ripresa da Sammobile, riguarda soprattutto chi taglia, filtra o sistema spesso gli scatti. Il problema è che queste copie non si vedono nella normale Galleria, ma pesano sulla memoria interna, in particolare sui modelli da 128 GB.

Tutto nasce da una funzione poco evidente della Galleria Samsung. Ogni volta che si modifica una foto, l’app può tenere da parte una copia dell’immagine originale. Sono i Pre-Edit-Backups, cioè i salvataggi fatti prima della modifica. Servono per tornare indietro se un ritaglio, un filtro o una correzione non convincono più.

Il punto è che queste copie non compaiono tra le foto visibili. Non si trovano scorrendo gli album, né aprendo la scheda dell’immagine. Restano nel sistema, collegate alla funzione che consente di annullare le modifiche. “Servono solo a ripristinare la versione precedente”, spiegano le guide tecniche citate dalla stampa specializzata tedesca. Comodo, certo. Ma non sempre chiaro per chi sta cercando di capire dove sia finito lo spazio libero.

Perché i backup pre-modifica possono occupare gigabyte senza avvisi

Il problema viene fuori col tempo, quando le modifiche si accumulano. Chi usa il telefono per lavoro, per i social o anche solo per sistemare le foto delle vacanze può mettere insieme backup pre-modifica per mesi, senza ricevere un avviso davvero evidente. Una foto ritoccata oggi, una ritagliata domani, un gruppo di immagini corrette dopo una serata. Alla fine lo spazio occupato cresce, senza farsi notare.

Uno smartphone con memoria quasi piena accanto a foto stampate: un esempio di come i backup nascosti possano occupare spazio.

Su un Samsung Galaxy con molta memoria può passare tutto sotto traccia più a lungo. Diverso il caso dei modelli con 128 GB di archiviazione, ancora molto diffusi nella gamma Galaxy. Tra video in alta risoluzione, app pesanti, chat piene di allegati e aggiornamenti di sistema, il margine si assottiglia in fretta. A quel punto molti utenti si chiedono perché la memoria si riempia così rapidamente, anche dopo aver cancellato file visibili o svuotato il cestino.

Non è un guasto. È una scelta tecnica. La copia dell’originale fa da rete di sicurezza: se l’utente cambia idea, può recuperare la foto com’era prima. Una comodità utile, ma con un prezzo. E quel prezzo si misura in megabyte o, nei casi più pesanti, in gigabyte di dati nascosti.

Smart Switch e i vecchi salvataggi che seguono l’utente sui nuovi Galaxy

C’è poi un passaggio che rende la questione ancora più insidiosa: il cambio di telefono. Quando si trasferiscono i dati da un vecchio Samsung Galaxy a uno nuovo tramite Smart Switch, insieme a foto, video, contatti e app possono arrivare anche questi backup non visibili. In pratica, il telefono nuovo può ereditare pure le copie create in passato dalla Galleria.

Il risultato è semplice: un dispositivo appena comprato può contenere già dal primo giorno Pre-Edit-Backups generati su smartphone precedenti. In alcuni casi, secondo le ricostruzioni tecniche, si parla di salvataggi accumulati in più generazioni di telefoni. Un bagaglio digitale che segue l’utente senza farsi vedere.

È un dettaglio importante per chi acquista un nuovo Galaxy pensando di partire con memoria libera e sistema più ordinato. Dopo il trasferimento, invece, una parte dello spazio può essere già occupata da dati legati a usi passati. Piccoli archivi, vecchie versioni di immagini, copie dimenticate. Restano lì finché non vengono controllati dalle impostazioni.

Come trovare ed eliminare i Pre-Edit-Backups senza perdere foto e video

La buona notizia è che i backup nascosti delle foto Samsung si possono eliminare senza cancellare immagini e video presenti nella Galleria. La rimozione riguarda solo la possibilità di annullare modifiche già salvate e recuperare la versione originale. Prima di procedere, quindi, meglio chiedersi se alcune foto ritoccate debbano ancora essere riportate allo stato iniziale.

Il percorso indicato è questo: aprire Impostazioni, entrare in Manutenzione dispositivo, poi in Memoria e infine nella sezione Suggerimenti. Se il telefono ha conservato copie pre-modifica, dovrebbe comparire un riferimento ai Pre-Edit-Backups o ai file da controllare. Da lì si possono selezionare singoli elementi oppure scegliere di eliminarli tutti insieme.

Se nella sezione non compare alcun avviso, significa che sul dispositivo non risultano backup di questo tipo. In quel caso non c’è nulla da rimuovere. Per chi invece li trova, la cancellazione può liberare spazio senza toccare gli scatti finali. C’è però una rinuncia: dopo l’eliminazione, le modifiche salvate non potranno più essere annullate. Una scelta pratica, soprattutto quando la memoria del Samsung Galaxy comincia a stare stretta.