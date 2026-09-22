Chiunque possieda uno di questi smartphone dovrebbe prendere subito un provvedimento

Si parte dalla Corea del Sud, come spesso accade, prima dell’arrivo negli altri Paesi. L’aggiornamento serve a correggere decine di falle tra Android e il software dei dispositivi Samsung. Nessuna novità grafica, nessuna funzione nuova in vista: qui il punto è la sicurezza. E il fatto che due modelli di fascia media siano arrivati prima di diversi smartphone premium non è passato inosservato.

Il primo rilascio della patch Samsung di settembre 2026 è stato segnalato in Corea del Sud, mercato di casa per l’azienda, dove gli aggiornamenti arrivano spesso con qualche giorno di anticipo. Secondo quanto riportato da SamMobile, il pacchetto è già disponibile per alcuni utenti di Galaxy A55 e Galaxy A56. Nel resto del mondo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, con tempi diversi a seconda di Paese, operatore telefonico e modello in uso.

La scelta di partire anche da due smartphone di fascia media conferma l’attenzione di Samsung per una serie molto diffusa. Non è un aggiornamento pensato per cambiare l’esperienza d’uso o ritoccare l’interfaccia. È un intervento più silenzioso, ma importante: chiude falle e rende il telefono più protetto.

Galaxy A55 e Galaxy A56, le versioni firmware da controllare

Per capire se l’aggiornamento è già disponibile, il modo più semplice è controllare la versione firmware. Sul Samsung Galaxy A55 il pacchetto arriva con la sigla A556SKSSBDZI1. Per il Galaxy A56, invece, il codice da cercare è A566SKSSACZI1.

Uno smartphone con pagina di aggiornamento software, in un contesto da scrivania: l’immagine accompagna la notizia sulla patch di sicurezza di settembre 2026.

Sono sigle tecniche, ma aiutano a non fare confusione. Spesso il telefono segnala solo un generico aggiornamento software, senza indicare subito tutte le correzioni incluse. Chi vuole verificare con precisione può confrontare il codice mostrato nella schermata di aggiornamento con quello diffuso dalle fonti specializzate. È un controllo veloce, ma utile.

Al momento non risultano cambiamenti legati a prestazioni, autonomia o interfaccia. La patch riguarda la protezione del sistema, come accade con gli aggiornamenti mensili di sicurezza. Lo stesso pacchetto è già arrivato anche su altri modelli, tra cui Galaxy S26 FE, Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra, in alcuni casi insieme al più ampio aggiornamento a One UI 9.0.

Corrette 90 vulnerabilità tra Android e software Samsung

Il nuovo aggiornamento corregge 90 vulnerabilità di sicurezza presenti nella versione precedente del software. Alcune riguardano Android e sono state sistemate da Google. Altre, invece, toccano componenti specifici dei dispositivi Samsung Galaxy, come indicato nei bollettini di sicurezza pubblicati dall’azienda.

Tra le falle corrette ci sono problemi classificati con priorità alta o critica. In concreto, alcune vulnerabilità avrebbero potuto mettere a rischio dati, funzioni di sistema o parti sensibili del telefono. Samsung, però, non ha indicato nei materiali disponibili casi specifici di attacchi già in corso su Galaxy A55 o Galaxy A56.

È uno di quegli aggiornamenti che molti utenti tendono a rimandare, proprio perché non porta novità visibili. Ma sono pacchetti importanti: servono a chiudere falle note prima che possano essere usate in attacchi più ampi. Il consiglio degli esperti di sicurezza mobile resta sempre lo stesso: installare l’aggiornamento appena disponibile.

Come verificare e installare subito l’aggiornamento

Per controllare la presenza della patch di sicurezza di settembre 2026, basta aprire le Impostazioni, entrare in Aggiornamento software e toccare Scarica e installa. Se il pacchetto non compare subito, non c’è da preoccuparsi: il rilascio procede a scaglioni e può richiedere qualche giorno.

Prima di avviare l’installazione conviene collegarsi a una rete Wi-Fi, verificare che la batteria sia sufficientemente carica e, se serve, liberare un po’ di spazio nella memoria interna. Durante la procedura il telefono potrebbe riavviarsi: è normale.

Gli utenti di Galaxy A55 e Galaxy A56 farebbero bene a controllare manualmente la disponibilità del nuovo firmware, senza aspettare solo la notifica automatica. Per Samsung è un altro passaggio nel calendario mensile degli aggiornamenti. Per chi usa questi smartphone ogni giorno, invece, è un modo concreto per tenerli più al sicuro.