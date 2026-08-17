Chiunque possieda un telefono Samsung dovrebbe modificare queste impostazioni ad agosto

Chi ha un Samsung Galaxy farebbe bene a rivedere alcune impostazioni ad agosto. Con il caldo, infatti, lo smartphone può scaldarsi più del solito, la batteria finisce sotto pressione e anche la fluidità ne risente.
Chi ha un Samsung Galaxy farebbe bene a rivedere alcune impostazioni ad agosto. Con il caldo, infatti, lo smartphone può scaldarsi più del solito, la batteria finisce sotto pressione e anche la fluidità ne risente.
Valentina Giungati
Pubblicato il 17 ago 2026
Chiunque possieda un telefono Samsung dovrebbe modificare queste impostazioni ad agosto

Il consiglio, rilanciato da Giga.de il 9 agosto 2026, riguarda soprattutto ricarica, app in background, schermo e fotocamera: le funzioni che più pesano su temperatura e consumi.

La prima cosa da controllare su un telefono Samsung è la ricarica rapida. Comoda, certo. Ma meno adatta quando il dispositivo è già esposto a temperature alte, magari in auto, in spiaggia o su un tavolo al sole. Il percorso è questo: Impostazioni, poi Batteria, quindi Impostazioni per la ricarica.

Da lì, conviene disattivare le opzioni di ricarica veloce, in particolare il Super Fast Charging, che durante l’alimentazione può produrre più calore rispetto a una ricarica normale. Non si tratta solo di evitare un telefono bollente in mano: il caldo ripetuto nel tempo può incidere sulla salute della batteria e spingere il sistema a tagliare le prestazioni per proteggere i componenti interni.

“Meglio qualche minuto in più alla presa che una batteria stressata per tutta l’estate”, spiegano spesso i tecnici nei centri assistenza, soprattutto davanti a dispositivi usati per viaggi, GPS e giornate all’aperto. Una piccola rinuncia, ma sensata.

App in background: meno lavoro nascosto con standby e sospensione profonda

Un altro punto riguarda le app in background, quelle che continuano a lavorare anche quando non compaiono sullo schermo. Sui Samsung Galaxy si può intervenire da Impostazioni, Batteria e poi Limiti per l’uso in background, controllando che sia attiva l’opzione Standby per app inutilizzate.

Mano che scollega un cavo di ricarica da uno smartphone su tavolo in legno, con cover rimossa accanto
Scollegare il cavo e togliere la cover può aiutare a ridurre calore e stress della batteria nei giorni più caldi.

Così il sistema frena le applicazioni che non vengono aperte da tempo e riduce il lavoro nascosto di processore, rete e notifiche. Per le app usate di rado c’è anche la sospensione profonda: restano ferme e tornano operative solo quando vengono aperte a mano. È utile per giochi dimenticati, app di shopping, servizi promozionali o strumenti installati una volta e poi lasciati lì.

Meno attività in sottofondo significa meno consumo, meno calore e una batteria Samsung con più margine a fine giornata. Attenzione, però: meglio non mettere in sospensione profonda app essenziali, come messaggistica, banca o lavoro, se si vogliono ricevere notifiche puntuali.

Prestazioni e schermo: profilo ottimizzato, tema scuro e 60 Hz

Il terzo intervento passa dalla manutenzione dispositivo, la sezione di One UI che aiuta a tenere insieme prestazioni e consumi. Entrando in Impostazioni, poi Assistenza dispositivo o Manutenzione dispositivo — il nome può cambiare in base alla versione software — si può cercare la voce legata alle prestazioni e scegliere il profilo Ottimizzato.

In questo modo il telefono non lavora sempre al massimo e prova a mantenere un equilibrio tra velocità, autonomia e temperatura. Anche lo schermo pesa molto, soprattutto sui Galaxy con pannelli luminosi e frequenza di aggiornamento alta. In Impostazioni e poi Schermo, la modalità scura può aiutare a consumare meno sui display OLED, molto diffusi nella gamma Samsung, perché i pixel neri richiedono meno energia.

Sempre da lì, impostare la fluidità su Standard a 60 Hz invece che su frequenze più elevate alleggerisce il carico grafico. Si perde un po’ di scorrevolezza, è vero. Ma nei giorni più caldi può fare la differenza, specie tra social, mappe e streaming.

Fotocamera e custodia: piccoli gesti contro il surriscaldamento

La fotocamera è tra le funzioni che impegnano di più lo smartphone, soprattutto quando si registrano video ad alta risoluzione. In estate può quindi essere utile entrare nelle impostazioni della fotocamera Samsung e abbassare la qualità dei filmati, scegliendo Full HD a 30 fps quando non serve girare in 4K o con frame rate più alti.

Durante concerti, passeggiate in città o giornate al mare, il telefono registra, stabilizza, salva e spesso resta con lo schermo acceso a lungo: una combinazione che fa salire in fretta la temperatura. C’è poi un accorgimento semplice, quasi banale: togliere ogni tanto la custodia dello smartphone. Le cover proteggono da urti e graffi, ma possono trattenere calore, soprattutto se sono spesse, in silicone pesante o usate mentre il telefono è in carica.

Se il Galaxy diventa caldo, meglio fermare per qualche minuto video, giochi o navigazione, appoggiarlo all’ombra e lasciarlo respirare senza cover. Non servono soluzioni estreme: bastano alcune impostazioni Samsung riviste con buon senso per ridurre il rischio di surriscaldamento e mantenere più stabile la batteria nei giorni più caldi di agosto.

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