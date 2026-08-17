Chiunque possieda un telefono Samsung dovrebbe modificare queste impostazioni ad agosto

Il consiglio, rilanciato da Giga.de il 9 agosto 2026, riguarda soprattutto ricarica, app in background, schermo e fotocamera: le funzioni che più pesano su temperatura e consumi.

La prima cosa da controllare su un telefono Samsung è la ricarica rapida. Comoda, certo. Ma meno adatta quando il dispositivo è già esposto a temperature alte, magari in auto, in spiaggia o su un tavolo al sole. Il percorso è questo: Impostazioni, poi Batteria, quindi Impostazioni per la ricarica.

Da lì, conviene disattivare le opzioni di ricarica veloce, in particolare il Super Fast Charging, che durante l’alimentazione può produrre più calore rispetto a una ricarica normale. Non si tratta solo di evitare un telefono bollente in mano: il caldo ripetuto nel tempo può incidere sulla salute della batteria e spingere il sistema a tagliare le prestazioni per proteggere i componenti interni.

“Meglio qualche minuto in più alla presa che una batteria stressata per tutta l’estate”, spiegano spesso i tecnici nei centri assistenza, soprattutto davanti a dispositivi usati per viaggi, GPS e giornate all’aperto. Una piccola rinuncia, ma sensata.

App in background: meno lavoro nascosto con standby e sospensione profonda

Un altro punto riguarda le app in background, quelle che continuano a lavorare anche quando non compaiono sullo schermo. Sui Samsung Galaxy si può intervenire da Impostazioni, Batteria e poi Limiti per l’uso in background, controllando che sia attiva l’opzione Standby per app inutilizzate.

Scollegare il cavo e togliere la cover può aiutare a ridurre calore e stress della batteria nei giorni più caldi.

Così il sistema frena le applicazioni che non vengono aperte da tempo e riduce il lavoro nascosto di processore, rete e notifiche. Per le app usate di rado c’è anche la sospensione profonda: restano ferme e tornano operative solo quando vengono aperte a mano. È utile per giochi dimenticati, app di shopping, servizi promozionali o strumenti installati una volta e poi lasciati lì.

Meno attività in sottofondo significa meno consumo, meno calore e una batteria Samsung con più margine a fine giornata. Attenzione, però: meglio non mettere in sospensione profonda app essenziali, come messaggistica, banca o lavoro, se si vogliono ricevere notifiche puntuali.

Prestazioni e schermo: profilo ottimizzato, tema scuro e 60 Hz

Il terzo intervento passa dalla manutenzione dispositivo, la sezione di One UI che aiuta a tenere insieme prestazioni e consumi. Entrando in Impostazioni, poi Assistenza dispositivo o Manutenzione dispositivo — il nome può cambiare in base alla versione software — si può cercare la voce legata alle prestazioni e scegliere il profilo Ottimizzato.

In questo modo il telefono non lavora sempre al massimo e prova a mantenere un equilibrio tra velocità, autonomia e temperatura. Anche lo schermo pesa molto, soprattutto sui Galaxy con pannelli luminosi e frequenza di aggiornamento alta. In Impostazioni e poi Schermo, la modalità scura può aiutare a consumare meno sui display OLED, molto diffusi nella gamma Samsung, perché i pixel neri richiedono meno energia.

Sempre da lì, impostare la fluidità su Standard a 60 Hz invece che su frequenze più elevate alleggerisce il carico grafico. Si perde un po’ di scorrevolezza, è vero. Ma nei giorni più caldi può fare la differenza, specie tra social, mappe e streaming.

Fotocamera e custodia: piccoli gesti contro il surriscaldamento

La fotocamera è tra le funzioni che impegnano di più lo smartphone, soprattutto quando si registrano video ad alta risoluzione. In estate può quindi essere utile entrare nelle impostazioni della fotocamera Samsung e abbassare la qualità dei filmati, scegliendo Full HD a 30 fps quando non serve girare in 4K o con frame rate più alti.

Durante concerti, passeggiate in città o giornate al mare, il telefono registra, stabilizza, salva e spesso resta con lo schermo acceso a lungo: una combinazione che fa salire in fretta la temperatura. C’è poi un accorgimento semplice, quasi banale: togliere ogni tanto la custodia dello smartphone. Le cover proteggono da urti e graffi, ma possono trattenere calore, soprattutto se sono spesse, in silicone pesante o usate mentre il telefono è in carica.

Se il Galaxy diventa caldo, meglio fermare per qualche minuto video, giochi o navigazione, appoggiarlo all’ombra e lasciarlo respirare senza cover. Non servono soluzioni estreme: bastano alcune impostazioni Samsung riviste con buon senso per ridurre il rischio di surriscaldamento e mantenere più stabile la batteria nei giorni più caldi di agosto.