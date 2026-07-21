Chiunque possieda un telefono Samsung deve intervenire nei prossimi giorni

È un aggiornamento da installare appena compare: corregge falle che, secondo il bollettino dell’azienda, potrebbero aprire la strada ad attacchi e accessi non autorizzati. Il rilascio non è ancora arrivato per tutti, ma è atteso nei prossimi giorni. Prima i modelli più recenti, poi gli altri dispositivi compatibili, un po’ alla volta.

Il nuovo aggiornamento Samsung di luglio 2026 chiude in tutto 57 vulnerabilità. Un numero alto, che spiega perché il pacchetto sia considerato importante per la sicurezza di tutti i giorni. Nel dettaglio, il bollettino parla di 5 falle critiche, 42 vulnerabilità ad alta priorità e 7 di livello moderato. Sigle e categorie tecniche, certo. Ma dietro ci sono rischi molto concreti: dati personali, app installate, comunicazioni e funzioni di sistema.

Una parte delle correzioni arriva da Google: sono 41 fix legati direttamente ad Android, cioè alla base del sistema operativo dei dispositivi Galaxy. Gli altri 16 interventi riguardano invece componenti Samsung, software già presenti sui dispositivi e collegamenti con l’hardware. Tradotto: non si parla di un solo modello o di una singola app. Il problema può nascere dall’incrocio tra sistema operativo, servizi del produttore e funzioni usate ogni giorno. Per questo il consiglio resta semplice: installare il patch appena arriva. Pochi minuti, di solito. Ma fanno la differenza.

Galaxy con Android 14, 15 e 16: i dispositivi interessati

Il patch di sicurezza di luglio riguarda in particolare i dispositivi Galaxy con Android 14, Android 15 e Android 16. Una fetta molto ampia di smartphone e tablet Samsung oggi in uso. Non tutti riceveranno l’aggiornamento nello stesso momento e non tutti i modelli seguono lo stesso calendario, ma le falle corrette riguardano versioni recenti del sistema operativo.

Uno smartphone mostra una schermata di aggiornamento di sicurezza, in linea con l’avviso sul patch urgente di luglio per i dispositivi Galaxy.

Per chi usa un Samsung Galaxy, la cosa da fare è chiara: nei prossimi giorni conviene controllare la notifica di sistema. Vale per il telefono principale, ma anche per tablet lasciati in casa, dispositivi aziendali o modelli secondari. Spesso restano collegati a reti Wi-Fi, account Google, foto e documenti. E sono proprio questi dispositivi “dimenticati” a restare indietro con gli aggiornamenti. Con il rischio che le falle rimangano aperte più a lungo.

Rollout in arrivo: prima Galaxy S26 e top di gamma

Samsung non ha indicato un giorno preciso per l’avvio del rollout globale del patch di luglio 2026. Il rilascio, però, è atteso a breve e seguirà il percorso consueto: Paesi, operatori telefonici e modelli, uno dopo l’altro. I primi dovrebbero essere gli smartphone di fascia alta più recenti. In cima alla lista delle ipotesi circolate nelle ultime ore c’è la serie Galaxy S26.

L’aggiornamento potrebbe arrivare anche insieme a un nuovo pacchetto beta legato a One UI 9.0, la prossima interfaccia Samsung, almeno su alcuni dispositivi selezionati. Dopo i top di gamma, toccherà con ogni probabilità agli altri modelli premium delle generazioni precedenti e poi ai dispositivi di fascia media più diffusi. È una distribuzione graduale: un utente può ricevere l’avviso al mattino, un altro con lo stesso telefono magari qualche giorno dopo. Non è necessariamente un problema. L’importante è controllare.

Per verificare se il patch di sicurezza Samsung luglio 2026 è già disponibile, basta aprire le Impostazioni del telefono o del tablet, entrare in Aggiornamento software e toccare Scarica e installa. Se il pacchetto è pronto per quel modello, il sistema proporrà il download. Se invece non è ancora arrivato, comparirà il messaggio che il software è aggiornato. In quel caso meglio riprovare dopo qualche ora o il giorno successivo.

Prima di procedere conviene collegarsi a una rete Wi-Fi stabile, controllare di avere almeno il 50% di batteria e, per prudenza, verificare che i dati principali siano sincronizzati sul cloud o salvati in backup. L’installazione di solito richiede pochi minuti, ma durante il riavvio il dispositivo non sarà utilizzabile. A operazione conclusa, nelle informazioni software dovrebbe comparire il livello del patch di sicurezza di luglio 2026. È quello il segnale da cercare. Per chi usa il telefono per banca, lavoro, messaggi e documenti personali, non è un dettaglio: è manutenzione ordinaria, ma va fatta subito.