Chicche Tech: 3 gadget spettacolari a meno di 10€ su Amazon

Miracoli dell’e-commerce. Su Amazon trovi tre chicche high-tech che puoi accaparrarti a meno di 10€ incluse spedizioni e reso gratuito. Merito delle promozioni a tempo limitato, ma dovrai essere veloce perché dureranno poco.

Questo minimalista speaker wireless Bluetooth resiste ad acqua e polvere, e permetterà di ascoltare la musica ovunque ti trovi, anche sotto la doccia. Sul retro include una pratica ventosa per attaccarlo alla parete. In promozione, lo prendi a 8,90€.

Queste cuffie bluetooth wireless sportive sono dotate del chip Bluetooth 5.3 per fornire un suono stereo di alta qualità e bassi potenti con bassa latenza. L’audio stereo 3D immersivo, microfono HD integrato e batteria duratura, fino a 24 ore con la custodia di ricarica. Le cuffie si collegano automaticamente al dispositivo quando vengono rimosse dalla custodia e possono essere facilmente controllate tramite il touch. Sono impermeabili e resistenti ai danni causati dal sudore e dalla pioggia. Costano solo 8,99.€

Questo piccolo ma potente aspirapolvere compatto da scrivania è perfetto per eliminare briciole, residui del temperamatite e altro da tastiera e schermo. Puoi usarlo per il luogo di lavoro, ma anche per i sedili dell’auto e ovunque serva eliminare rapidamente della sporcizia. Un gadget utile e simpatico, che compri in promozione a soli 9,95€.

