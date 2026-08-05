Chiavette USB: quali tipi esistono e qual è la differenza tra 64 GB, 128 GB e 256 GB?

Costano poco, non chiedono installazioni e, nella maggior parte dei casi, funzionano appena inserite. Sceglierne una, però, non significa guardare solo ai gigabyte scritti sulla confezione: tra 64 GB, 128 GB e 256 GB cambiano spazio, tempi di copia e uso concreto. E anche il connettore conta: USB-A, USB-C o doppio attacco possono fare la differenza tra una chiavetta davvero comoda e una da usare solo con adattatori.

Prima ancora della capacità, conviene guardare il tipo di connettore USB. Il formato USB-A, quello rettangolare e più largo, è ancora ovunque: PC desktop, notebook meno recenti, televisori, console, autoradio. Si inserisce in un solo verso, ma proprio perché è in circolazione da anni resta la scelta più sicura per chi usa dispositivi tradizionali.

Il connettore USB-C, più piccolo, ovale e reversibile, è invece ormai comune su molti smartphone Android, MacBook, tablet e portatili recenti. In questi casi evita adattatori e rende tutto più semplice, soprattutto fuori casa. A metà strada ci sono le memorie USB duali, spesso indicate anche come OTG: da un lato hanno l’attacco USB-A, dall’altro USB-C.

Sono pratiche per chi deve passare foto dal telefono al computer dell’ufficio o portare un file su una TV senza mettersi a cercare cavi. Attenzione, però: non tutti gli smartphone gestiscono allo stesso modo le chiavette esterne. Meglio controllare il supporto OTG nelle impostazioni o nella scheda tecnica del dispositivo.

USB 2.0 contro USB 3.x: quando la velocità si sente davvero

La seconda differenza riguarda la velocità di trasferimento. Al momento dell’acquisto può sembrare un dettaglio, poi nell’uso quotidiano pesa eccome. Le USB 2.0 costano meno e vanno bene per documenti Word, PDF, presentazioni, file scolastici o piccoli archivi. Se si copiano pochi megabyte, la differenza quasi non si nota.

Confronto tra chiavette USB-A e USB-C su scrivania, utili per scegliere compatibilità e praticità d’uso.

Il discorso cambia con video, cartelle di foto pesanti, backup del telefono o file di lavoro da diversi gigabyte. Le chiavette USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 permettono copie più rapide, a patto che anche il computer o il dispositivo di destinazione supportino lo stesso standard. In caso contrario funzionano lo stesso, ma alla velocità della porta più lenta. Un segnale semplice, anche se non sempre valido, è il colore blu dentro il connettore, spesso legato alle USB 3.x. Per chi salva una relazione ogni tanto cambia poco. Per chi deve spostare 40 GB di video, invece, quei minuti diventano tempo vero.

64 GB, 128 GB e 256 GB: quanto spazio serve davvero

La capacità di una pendrive dice quanti dati può contenere, ma il risultato cambia molto in base ai file. Una foto compressa, un video in Full HD e un progetto grafico non hanno lo stesso peso. Come riferimento pratico, una memoria USB da 64 GB può ospitare circa 12 mila fotografie da 5 MB oppure fino a 15 ore di video in Full HD 1080p. È uno spazio più che sufficiente per studenti, documenti d’ufficio e uso saltuario.

Una chiavetta da 128 GB raddoppia la disponibilità: può arrivare a circa 24 mila immagini dello stesso peso o a circa 30 ore di filmati in alta definizione. Per molti è il taglio più equilibrato, soprattutto se si vogliono salvare foto, cartelle personali o un backup completo dello smartphone.

Con una memoria da 256 GB lo spazio cresce ancora: fino a circa 48 mila foto da 5 MB o 60 ore di video Full HD, secondo stime basate su file medi. A quel punto, però, vale la pena chiedersi se serva davvero tutta quella memoria. Una chiavetta capiente ma lenta può diventare scomoda, soprattutto se viene usata ogni giorno per file grandi.

Studenti, ufficio, fotografi e creator: quale pendrive scegliere

Per uno studente, o per chi lavora soprattutto con documenti, dispense, PDF e presentazioni, una USB da 64 GB può bastare. Meglio sceglierla di marca affidabile, con cappuccio solido o corpo retrattile: finisce nello zaino, cade in tasca, viene prestata, passa di mano in mano. In ufficio, dove contano compatibilità e rapidità, può avere senso puntare su una USB 3.0 da 128 GB, così da copiare anche cartelle più pesanti senza attese infinite.

Se i computer sono misti, tra vecchi e nuovi, una memoria duale USB-A/USB-C evita molti problemi. Per fotografi amatoriali, social media manager e utenti che svuotano spesso lo smartphone, i 128 GB sono di solito un buon compromesso tra prezzo e spazio. I 256 GB, invece, diventano più adatti a chi lavora con video, archivi fotografici, film, giochi o file multimediali pesanti.

I creator dovrebbero guardare non solo alla capacità, ma anche allo standard USB 3.x, alla qualità del corpo e, se disponibile, alla presenza di cifratura o protezione con password. La regola finale resta semplice: scegliere la memoria USB in base al dispositivo su cui verrà usata più spesso, non solo al numero più alto stampato sulla confezione.