Chiavette USB, non fare l'errore che fanno tutti: devi usare quelle A non quelle C

Nel 2026, scegliere tra chiavette USB-C e USB-A non è solo una questione da appassionati di tecnologia. Riguarda chiunque debba spostare foto, video e documenti tra laptop recenti, smartphone, PC più datati e dispositivi di casa senza perdere tempo con adattatori.
Nel 2026, scegliere tra chiavette USB-C e USB-A non è solo una questione da appassionati di tecnologia. Riguarda chiunque debba spostare foto, video e documenti tra laptop recenti, smartphone, PC più datati e dispositivi di casa senza perdere tempo con adattatori.
Valentina Giungati
Pubblicato il 21 set 2026
Chiavette USB, non fare l'errore che fanno tutti: devi usare quelle A non quelle C

La forma del connettore aiuta nella vita di tutti i giorni, ma da sola non dice quale chiavetta sia davvero più veloce o più conveniente da comprare.

Il punto è meno scontato di quanto sembri: USB-C e USB-A indicano prima di tutto la forma dell’attacco, non la velocità reale della chiavetta. Una chiavetta USB-C può essere lenta se lavora con lo standard USB 2.0. Al contrario, una chiavetta USB-A con USB 3.2 può trasferire dati molto più in fretta. Conta lo standard, certo. Ma conta anche la porta del dispositivo a cui la si collega: una memoria veloce inserita in una porta USB 2.0 resterà comunque bloccata ai limiti di quella porta.

E vale anche l’opposto: una vecchia chiavetta non diventa rapida solo perché entra in una presa più moderna. Prima di comprare, quindi, meglio leggere bene le specifiche su velocità di lettura e velocità di scrittura. Sono spesso scritte in piccolo, ma fanno la differenza nell’uso quotidiano. Fermarsi alla sigla sulla confezione può trarre in inganno.

Quando conviene USB-C: smartphone, laptop recenti e file pesanti

La USB-C è oggi la scelta più comoda per chi usa dispositivi recenti: smartphone Android, iPhone con porta USB-C, tablet e notebook di nuova generazione. Il connettore è più piccolo, reversibile — entra da entrambi i lati, dettaglio che sembra banale finché non si lavora di fretta — ed è ormai presente sulla gran parte dei dispositivi mobili. Per chi sposta spesso video in 4K, raccolte di foto, documenti di lavoro o backup dal telefono al computer, una chiavetta USB-C elimina passaggi e accessori inutili.

Chiavetta USB dual con connettori USB-C e USB-A su scrivania, vicino a laptop e porte USB-A
Una chiavetta dual USB-C/USB-A su una scrivania, per confrontare compatibilità e praticità tra i due connettori.

In redazione, in viaggio o durante una riunione il vantaggio è concreto: si collega, si copia, si va avanti. La velocità massima può essere superiore rispetto a USB-A con gli standard più recenti, ma solo se chiavetta e dispositivo parlano la stessa lingua. Per file molto pesanti, come montaggi video o progetti 3D, molti professionisti guardano già oltre le classiche pen drive e scelgono SSD portatili USB-C, più adatti a trasferimenti intensi.

Perché USB-A resta utile: PC datati, TV, auto, console e supporti di avvio

La vecchia porta rettangolare USB-A, però, è tutt’altro che scomparsa. Si trova ancora su moltissimi PC desktop, portatili economici, televisori, router, autoradio, console e dispositivi d’ufficio condivisi. In molte case e aziende resta il formato che “funziona quasi sempre”, quello da usare per passare un file al volo senza frugare nel cassetto alla ricerca di un adattatore.

Una chiavetta USB-A serve anche per creare supporti di installazione del sistema operativo, aggiornare firmware, caricare file multimediali su una TV o trasferire documenti su macchine non recenti. Costa poco, si trova ovunque e, se si perde o si rompe, si sostituisce senza troppi pensieri. Non sarà il formato più moderno, d’accordo. Ma nella pratica la compatibilità pesa, e parecchio, soprattutto quando si lavora con computer scolastici, stampanti multifunzione, sale riunioni o dispositivi comprati diversi anni fa.

La scelta più flessibile: chiavette dual-end e controlli su lettura e scrittura

Per chi non vuole scegliere una volta per tutte, spesso la via più comoda è una chiavetta dual-end USB-C/USB-A, con il connettore moderno da una parte e quello tradizionale dall’altra. Permette di passare dallo smartphone al PC dell’ufficio, dalla console al notebook, senza portarsi dietro adattatori separati. Attenzione però: il doppio attacco non garantisce automaticamente alte prestazioni. In molti modelli, le due estremità condividono lo stesso controller interno e lo stesso standard USB.

La velocità reale, quindi, dipende comunque dalla memoria interna e dai dati dichiarati dal produttore. Prima dell’acquisto conviene controllare velocità di lettura, velocità di scrittura, standard supportato — per esempio USB 3.0, USB 3.2 Gen 1 o Gen 2 — e compatibilità con i dispositivi usati più spesso. Nel 2026, insomma, la scelta migliore non è “USB-C contro USB-A”, ma quella che tiene insieme praticità, velocità dichiarate e apparecchi che si hanno davvero davanti, sulla scrivania o in tasca.

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