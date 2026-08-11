La chiavetta USB su cui fai affidamento è più lenta e meno sicura di questa alternativa

Sophia Allegri
Pubblicato il 11 ago 2026
La chiavetta USB su cui fai affidamento è più lenta e meno sicura di questa alternativa

Nel 2026, tra uffici, studi professionali e lavoro da casa, la chiavetta USB resta ancora una presenza fissa su scrivanie e portachiavi. Serve per spostare documenti, foto, backup al volo. È comoda, certo. Ma quando i file crescono e i dati diventano più importanti, il confronto con gli SSD portatili diventa impietoso: spesso la vecchia chiavetta è più lenta e meno sicura di quanto si pensi.

SSD portatile collegato con cavo a un MacBook Pro su una scrivania, con quaderno e occhiali accanto

Perché le chiavette USB restano un collo di bottiglia per velocità e affidabilità

La chiavetta USB ha un vantaggio evidente: costa poco, sta in tasca e si collega praticamente a qualsiasi computer. Finché si tratta di qualche PDF, una presentazione o pochi documenti, fa il suo lavoro senza troppe storie. I problemi arrivano quando bisogna copiare cartelle da decine di gigabyte, video in 4K, archivi fotografici o copie di lavoro.

A quel punto vengono fuori i limiti: scrittura instabile, componenti economici, calore e prestazioni che calano dopo pochi minuti. Molti modelli venduti come USB 3.0 o USB 3.2 promettono buoni numeri, ma spesso li mantengono solo in lettura e per trasferimenti brevi. In scrittura, soprattutto con tanti file piccoli, possono rallentare parecchio.

Chi ha copiato una cartella di foto lo sa bene: la barra parte veloce, poi si blocca, riparte, rallenta. “Ci mette più del previsto”, è la scena classica davanti al portatile. C’è poi l’affidabilità. Le chiavette nascono per trasportare dati, non sempre per lavorarci ogni giorno. Usarle come archivio principale, o peggio come unico backup, significa affidarsi a un supporto piccolo, facile da perdere e spesso senza vere protezioni.

SSD portatili: l’alternativa più rapida per backup, trasferimenti e lavoro in mobilità

Gli SSD portatili sono pensati per trasferimenti più pesanti e continui. E si vede. Offrono velocità più alte e, soprattutto, più stabili rispetto alla classica chiavetta. I modelli con USB 3.2 Gen 2 possono arrivare, nelle condizioni giuste, intorno ai 1.000 MB/s in lettura sequenziale; quelli con USB 3.2 Gen 2×2 o Thunderbolt possono andare anche oltre, se il computer supporta lo stesso standard. Tradotto: un backup da 100 GB può richiedere pochi minuti, non mezz’ora o più.

Per videomaker, fotografi, studenti di architettura, tecnici e consulenti che lavorano su più postazioni, non è un dettaglio. Cambia proprio il modo di lavorare. Un SSD esterno permette di aprire progetti direttamente dal disco, montare video leggeri fuori studio, sincronizzare cartelle e tenere copie di emergenza senza trasformare ogni trasferimento in un’attesa infinita.

Non è solo una questione di numeri stampati sulla confezione. Memoria interna, controller e cache degli SSD sono fatti per reggere carichi più seri. Esistono modelli economici e modelli migliori, naturalmente. Ma nel complesso gli SSD portatili sono molto più adatti all’uso quotidiano.

Sicurezza dei dati: crittografia, resistenza fisica e rischio di perdita

Quando si parla di sicurezza dei dati, la differenza non riguarda solo la velocità. Molte chiavette USB comuni non hanno crittografia hardware, non chiedono una password e non offrono strumenti davvero efficaci per proteggere i file in caso di smarrimento. Basta dimenticarle in una sala riunioni, in biblioteca o nella tasca sbagliata dello zaino perché documenti personali, materiali aziendali o dati fiscali finiscano esposti.

Gli SSD portatili di fascia media e alta, invece, spesso includono software di protezione, cifratura AES a 256 bit e, in alcuni casi, accesso con impronta digitale o tastierino integrato. Non sostituiscono una buona gestione delle password e nemmeno una vera strategia di backup, ma abbassano il rischio.

C’è poi la resistenza fisica. Alcuni modelli sono certificati contro cadute, polvere e schizzi d’acqua, con standard come IP65 o scocche rinforzate. La chiavetta, per sua natura, resta più fragile: connettore esposto, dimensioni ridotte, più possibilità di piegarsi o sparire. “Ne avevo una nel cassetto, non la trovo più”, è una frase che molti conoscono fin troppo bene. Ed è qui il punto: il supporto più piccolo non è sempre il più pratico, soprattutto se contiene file importanti.

Come scegliere il dispositivo giusto: capacità, interfaccia, prezzo e uso quotidiano

La scelta tra chiavetta USB e SSD portatile dipende dall’uso reale, non dalla moda del momento. Per spostare ogni tanto pochi file, una buona chiavetta da 64 o 128 GB può ancora bastare. Meglio però evitare prodotti senza marca, capacità enormi promesse a prezzi troppo bassi e modelli venduti senza specifiche chiare: online circolano supporti contraffatti o scadenti, capaci di mostrare una memoria finta e perdere dati durante la copia.

Per backup, archivi fotografici, video, lavoro tra più computer e dati sensibili, un SSD esterno da 500 GB, 1 TB o 2 TB è di norma una scelta più solida. Va controllata anche l’interfaccia USB del computer: comprare un disco molto veloce e collegarlo a una porta lenta riduce il vantaggio. Conta pure il cavo, perché non tutti i cavi USB-C supportano le stesse velocità.

Sul prezzo, la distanza rispetto a qualche anno fa si è ridotta. Le chiavette restano più economiche, ma gli SSD portatili offrono di più quando servono prestazioni, sicurezza e durata. La regola pratica è semplice: la chiavetta USB va bene per trasportare al volo file non critici; l’SSD portatile è la scelta più sensata quando quei file vanno copiati spesso, protetti meglio e recuperati senza brutte sorprese.

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