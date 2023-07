Chiavetta USB da 64GB: SOLO 5€ con la super offerta AMAZON!

Cerchi una chiavetta USB affidabile, veloce e conveniente? Il Kingston DataTraveler Exodia è la soluzione perfetta per te! Attualmente è in offerta su Amazon a soli 5,99€, con uno sconto del 45%. Questo è un’occasione imperdibile, quindi non perdere tempo e affrettati ad acquistarlo!

Specifiche tecniche:

Capacità: 32GB

Connessione: USB 3.2 Gen 1

Velocità di lettura: fino a 100 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 60 MB/s

Resistenza all’acqua: IPX4

Resistenza agli urti: MIL-STD-810G

Garanzia: 5 anni

Il Kingston DataTraveler Exodia è una chiavetta USB affidabile e veloce che offre un’ampia gamma di funzionalità. È ideale per archiviare file, trasferire dati tra dispositivi e eseguire il backup del tuo computer. Kingston DataTraveler Exodia è disponibile in una varietà di capacità, tra cui 32GB, 64GB, 128GB e 256GB. Puoi scegliere la capacità che meglio si adatta alle tue esigenze.

Connessione:

Il Kingston DataTraveler Exodia è dotato di una connessione USB 3.2 Gen 1, che offre velocità di lettura e scrittura fino a 100 MB/s e 60 MB/s, rispettivamente. Ciò significa che puoi trasferire file rapidamente e facilmente tra il tuo computer e la chiavetta USB.

Resistenza all’acqua e agli urti:

Il Kingston DataTraveler Exodia è resistente all’acqua e agli urti, ed è conforme agli standard IPX4 e MIL-STD-810G. Ciò significa che puoi portarlo con te ovunque senza preoccuparti di danneggiarlo.

Garanzia:

Il Kingston DataTraveler Exodia è coperto da una garanzia di 5 anni. Ciò significa che puoi essere certo che la tua chiavetta USB durerà a lungo.

Acquista subito il Kingston DataTraveler Exodia su Amazon a soli 5,99€ con uno sconto del 45%! Non perdere questa occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.