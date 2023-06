Chiavetta USB da 128GB a soli 8 euro: FOLLIA AMAZON che anticipa il Prime Day

Oggi Amazon offre una straordinaria chiavetta USB da 128 GB a un prezzo incredibilmente basso di soli 9€. Questo è un sconto del 54%, un affare che non si vede tutti i giorni. Non perdere tempo, afferra questa offerta e portati a casa a soli 9 euro una chiavetta davvero molto capiente. Si tratta del modello Kingston DataTravel Exodia DTX, una delle versioni di punta del noto marchio produttore di memorie.

Kingston DataTravel Exodia DTX da 128 GB

La chiavetta USB da 128 GB offre un ampio spazio di archiviazione per tutti i tuoi file importanti. Che tu debba trasferire documenti di lavoro, salvare le tue foto e video preferiti o semplicemente avere un backup dei tuoi file più preziosi, questa chiavetta USB è l’accessorio perfetto per te. Con una velocità di trasferimento dati super rapida, puoi copiare o spostare i tuoi file in pochissimo tempo, grazie allo standard USB 3.2 di ultima generazione. E grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, puoi utilizzarla praticamente ovunque, sia su PC che su Mac e anche sui dispositivi mobili come iPad e iPhone.

Non lasciare che questa offerta scivoli via. La chiavetta USB Kingston DataTravel Exodia DTX da 128 GB a soli 9€ è un affare che non si ripeterà. Amazon anaticipa le offerte pazze del Prime Day 2023, che si terrà l’11 e il 12 luglio e vedrà una pioggia di offerte come questa su una vasta gamma di prodotti elettronici e non solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.