Libera la memoria del tuo iPhone e scarica foto, file e documenti direttamente su questa chiavetta USB con Lightning integrata. Grazie allo sconto del 37% già visibile e al coupon valido per un ulteriore risparmio del 6%, paghi questo utilissimo accessorio (con adattatore USB-C incluso) solo 37,59€ anziché 63€.

Perché acquistare una chiavetta USB con Lightning

La chiavetta USB di Patianco MFi è da 256GB e mette a tua disposizione una velocità di lettura di 30-80MB/s e di scrittura di 10-40MB/s.

Come avrai già intuito, la puoi usare con praticamente tutti i dispositivi mobili e non in circolazione: la USB-A è ampiamente diffusa, la Lightning è lo standard di iPhone e altre dispositivi Apple, la USB-C ormai la si trova ovunque (e a brevissimo anche sugli smartphone made-in-Cupertino).

Grazie al device, è possibile spostare dei file in maniera veloce senza passare da Internet collegandosi a davvero qualunque device, il che rende di conseguenza la chiavetta a dir poco versatile a adatta alle esigenze di moltissimi utenti.

📢 Ricorda che per ottenere il secondo sconto, quello del 6%, devi spuntare manualmente la casella del Coupon. Fallo prima di aggiungere la chiavetta USB con Lightning (e adattatore USB-C) al carrello. La spedizione, ovviamente, è gratuita se ti abboni a Prime.

