Chiavetta USB 512GB in metallo: eterna, stilosa e scontata con Prime

Non è soltanto bellissima, robusta, stilosa e praticamente eterna. La Chiavetta USB 512GB di Anilley è antipolvere, water-resistant, antiurto, antistatica, antimagnetica, resistente alle alte temperature. E per gli utenti Prime costa 5€ in meno, rispetto al prezzo standard.

Questa chiavetta USB 3.0 supporta praticamente tutti i sistemi operativi dell’universo inclusi Windows, Linux e Mac OS 10.3 e versioni successive. Ed è compatibile con la maggior parte delle porte USB, come PC, laptop, TV, auto e qualsiasi altro dispositivo abilitato USB. Non richiede driver o altro software, e ha un comodo design a portachiavi in metallo per legarla alle chiavi di casa o a un cordino.

Il design esterno senza cappuccio metallico in lega è di qualità, e con design unibody sigillato, dunque è: antipolvere, antiurto, antistatico, antimagnetico, e adatto alle alte temperature. E se cade accidentalmente in acqua, basta asciugare la chiavetta e siete a posto.