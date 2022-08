Chiavetta USB super veloce 100 MB/s, da 7€ con spedizioni

Le chiavette USB economiche costano poco ma hanno tutte lo stesso difetto: sono lentissime. Questa chiavette USB veloce di Lexar, invece, si distingue per capienza e prestazioni: 128GB di spazio d’archiviazione e velocità di lettura da 100 MB/s, e in più ha pure il doppio connettore USB! E costa solo 22€ con Coupon. E per chi non ha bisogno di tanto spazio, c’è la variante da 64GB a soli 7€ e spicci.

Importante. Per ottenere lo sconto immediato sul taglio da 128GB, ricordate di spuntare la voce Applica Coupon 5% prima di metterlo nel carrello.

Coperta da 2 anni di garanzia totale, questa chiavette USB veloce ha un design in metallo con doppio connettore USB Type-C e USB Type-A. Sfrutta l’alta velocità di trasferimento USB 3.2 Gen 1 con velocità di lettura fino a 100 MB/s che rende rapidissimo il trasferimento di file da smartphone, PC e altri dispositivi.

Durevole e affidabile, con design completamente in metallo, non richiede driver né l’installazione di alcun software.

Feature & Caratteristiche

Dotata di veloce interfaccia USB 3.2 Gen 1 (retro-compatibili con porte USB 3.0 e USB 2.0), dispone sia di slot USB-A che di USB-C.

Fatta in lega di zinco, color Titanio, garantisce velocità di lettura fino a 100 MB/s e di scrittura fino a 30 MB/s. Ha dimensioni compattissime (40,5 x 12,2 x 7,2 mm) e pesa solo 8 grammi. Funziona con Windows dal 7 in poi, Unix, Linux, macOS, Smart TV e console.

Acquista Lexar Chiavetta USB 128GB a 22€

Acquista Lexar Chiavetta USB 64GB a 7,99€