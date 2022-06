Chiavetta USB 128GB universale: backup iPhone e PC a 21€

❥ 【SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI】: Aggiungi APP per chiavetta USB (LUV-Share). Durante utilizzo dell’archivio immagini del telefono su iOS, puoi attivare la protezione di tutti i dati con Password e Touch ID (foto, video, altri file) e la tua privacy non verrà rubata anche se perdi la memoria chiavetta USB para smartphone.(Touch ID temporaneamente solo per iOS)