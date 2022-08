Chiavetta con USB-C e USB-A: solo 10€ con spedizioni

Finalmente si può dire addio a scomodi hub e adattatori che si perdono sempre. Questa chiavetta USB 128GB è semplicemente geniale e risolve il problema una volta per tutte e in modo elegante. Grazie al design universale, include una doppia porta USB: da una lato USB-C per i computer e dispositivi più recenti, e dall’altra la vecchia ma ancora diffusa USB-A. E costa solo 10€ e spicci incluse spedizioni.

È compatta e compatibile con tutti dispositivi USB del globo terracqueo, inclusi Mac e PC, ma anche decoder digitali, Smart TV, Tablet Android, iPad Pro e così via. Potete usare questa Chiavetta USB 2 in 1 in tutti i modi che vi vengono in mente, e con gli abbinamenti più esotici.

Ovviamente, dovrete tenere conto del formato di formattazione che varia da dispositivo a dispositivo, e da un sistema operativo all’altro. Di default, l’unità è pre-formattata in formato EXFAT che è il più diffuso (e riconosciuto anche dal Mac); ma potete comunque ripristinarla con Utility Disco.

Facile da Usare e totalmente Plug and Play, non richiede driver né software, e permette di liberare rapidamente lo spazio sui tuoi dispositivi e computer con USB-C, tipo MacBook Pro, MacBook Air e iPad Pro.