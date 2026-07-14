Chiamate spam in aumento nonostante le nuove regole: i numeri da bloccare e le truffe più diffuse

Secondo l’ultimo report di Clever Dialer, truffatori e call center irregolari continuano a raggiungere gli utenti con numeri ricorrenti, dati personali già in loro possesso e copioni sempre più credibili.

A fotografare la situazione è il nuovo rapporto di Clever Dialer, app specializzata nel riconoscere e bloccare le telefonate indesiderate. Solo a giugno sono state registrate e fermate 626.555 chiamate spam. Un numero che dice molto: il problema resta ben presente nella vita di tutti i giorni, anche dopo l’arrivo delle misure pensate per limitare le chiamate moleste.

Rispetto a maggio, si legge nel report, le segnalazioni degli utenti sono salite del 19,5%. Un aumento netto, proprio mentre molti consumatori si aspettavano l’effetto contrario. “Mi hanno chiamato tre volte in due giorni, sempre con numeri diversi”, raccontano diversi utenti nelle segnalazioni raccolte dall’app. E la domanda, alla fine, è quasi sempre la stessa: come fanno ad avere i miei dati?

Pressione sugli utenti: 5,67 contatti indesiderati al mese per persona

Il punto, secondo i dati diffusi da Clever Dialer, non è solo quante chiamate arrivano. Conta anche come vengono costruite. Voci registrate, finti operatori, richiami a banche, sanità, privacy o lotterie. Tutto studiato per tenere la persona al telefono qualche secondo in più.

Uno smartphone che squilla con numero sconosciuto su una scrivania, simbolo dell’aumento di chiamate spam e tentativi di truffa.

Nel report compare anche un altro dato, lo spamdruck, usato da Clever Dialer per misurare la pressione media delle chiamate indesiderate sui singoli utenti. A giugno è arrivato a 5,67 contatti spam al mese per persona, con un aumento del 16,6% rispetto al mese precedente. Non significa che tutti ricevano raffiche continue di telefonate. Ma la presenza è costante. E spesso insistente.

La media, però, racconta solo una parte della storia. C’è chi riceve poche chiamate e chi viene contattato più volte nella stessa settimana, magari in momenti delicati: durante il lavoro, a metà mattina, oppure nel tardo pomeriggio, quando è più facile rispondere senza guardare bene il display. In quei casi basta un “sì” detto di fretta, o la conferma del proprio nome, per aumentare il rischio.

Il problema, secondo le prime ricostruzioni basate sulle segnalazioni, non è solo tecnico. Le chiamate spam cambiano numero, usano prefissi stranieri o linee che sembrano locali. E provano ad aggirare la diffidenza con frasi preparate: “la contattiamo per una verifica”, “risulta una pratica aperta”, “manca una conferma”.

Dati personali già in mano ai chiamanti: così le truffe sembrano vere

Il passaggio più delicato riguarda i dati personali. In molti casi, segnala Clever Dialer, chi chiama conosce già nome, cognome, indirizzo o data di nascita della persona contattata. Non sempre è chiaro da dove arrivino queste informazioni. Possono provenire da vecchi database commerciali, fughe di dati, moduli compilati online o archivi finiti nelle mani sbagliate. Il risultato, però, non cambia: la telefonata sembra più credibile.

È qui che la truffa fa un salto di qualità. Non più una proposta generica, ma una conversazione che pare legata a una pratica reale. “Le risulta questo indirizzo?”, “conferma la data di nascita?”, “abbiamo già una richiesta associata al suo nominativo”. Frasi brevi, ripetute, dette con tono sicuro. E a quel punto l’utente può abbassare la guardia.

Avere informazioni corrette, però, non significa che la chiamata sia legittima. Anzi, proprio quel dettaglio viene spesso usato per spingere la vittima a fidarsi, fornire altri dati o accettare passaggi poco chiari. Il consiglio degli esperti di sicurezza digitale resta lo stesso: non confermare dati sensibili al telefono, non comunicare codici, non aprire link ricevuti dopo una chiamata sospetta.

Numeri da bloccare e tecniche usate: sanità, banche, privacy e falsi concorsi

Nel report di giugno sono indicati anche alcuni numeri ricorrenti da bloccare, legati a chiamate segnalate dagli utenti. Tra questi c’è 040655801583, con prefisso di Amburgo, collegato a una falsa indagine sanitaria gestita con voce automatica. Sempre da Amburgo risulta segnalato 040299961730, indicato in varie testimonianze come linea usata da presunti operatori di servizi municipali.

Altri numeri citati da Clever Dialer sono 021195589346, associato a presunti richiami sulla privacy, e 021195588724, segnalato per possibili costi nascosti e perché l’interlocutore conosceva già il nome della persona chiamata. Il numero 021195589348 viene invece collegato a finte procedure di disdetta di giochi a premio, con la minaccia di una fattura da 800 euro. Un copione aggressivo, costruito per mettere fretta.

Nella lista compaiono anche 021195588733, usato da sedicenti operatori bancari per ottenere conferme sui conti correnti, e 021195588727, collegato a falsi concorsi. Il numero 021195589292 viene ricondotto a inesistenti cancellazioni di lotterie, mentre 021195588725 è segnalato per tentativi di phishing con dati personali già noti ai chiamanti. Infine, 00441615647042, con origine Manchester, viene collegato a un falso ufficio sanitario.

Per ridurre il rischio, il consiglio è bloccare queste numerazioni con gli strumenti già presenti su Android e iPhone, oppure usando app affidabili per identificare le chiamate. Meglio evitare di richiamare numeri sconosciuti, soprattutto esteri, e chiudere la conversazione quando vengono chieste conferme su conti, documenti o dati sanitari. La regola resta semplice: se la chiamata è vera, l’ente può essere ricontattato attraverso i canali ufficiali.