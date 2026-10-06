Chiamate SPAM fuori controllo, devi correre ai ripari finché sei in tempo

Nel 2026, in Italia, milioni di utenti iPhone e Android fanno i conti ogni giorno con chiamate spam sempre più insistenti. Arrivano da call center, sistemi automatici e numeri falsificati.
Nel 2026, in Italia, milioni di utenti iPhone e Android fanno i conti ogni giorno con chiamate spam sempre più insistenti. Arrivano da call center, sistemi automatici e numeri falsificati.
Valentina Giungati
Pubblicato il 6 ott 2026
Chiamate SPAM fuori controllo, devi correre ai ripari finché sei in tempo

I filtri tradizionali non bastano più: tra robocall, tentativi di truffa e telefonate commerciali non richieste, il telefono continua a squillare. Non è solo il fastidio di una chiamata durante il lavoro o a cena. Dietro quei numeri, spesso simili a prefissi locali o a contatti veri, c’è un meccanismo che cambia identità in pochi minuti. E così le chiamate passano comunque, anche dopo blocchi, segnalazioni e iscrizioni ai registri di opposizione.

Le chiamate indesiderate crescono perché chi le fa usa sistemi sempre più difficili da riconoscere. Il più noto è lo spoofing del numero: sul display compare un recapito diverso da quello reale. Così una chiamata partita da un sistema automatico può sembrare arrivare da un cellulare italiano, da un fisso della propria città o persino da un numero già visto in rubrica. “Cambiano identità di continuo”, spiegano spesso gli esperti di sicurezza informatica quando parlano di robocall.

I filtri degli smartphone e degli operatori si basano su elenchi di numeri già segnalati. Il problema è che arrivano quasi sempre tardi. Quando un recapito viene riconosciuto come spam telefonico, chi gestisce la campagna può averne già usati molti altri. E non tutte le chiamate sono uguali: alcune partono da aziende reali, altre da soggetti che fingono di essere banche, corrieri o fornitori di energia. Per chi riceve la telefonata, capire al volo se si tratta di una comunicazione utile o di una truffa diventa tutt’altro che semplice.

iPhone, le impostazioni per bloccare numeri sconosciuti e segnalare spam

Su iPhone, Apple mette a disposizione una funzione poco evidente ma utile: Silenzia numeri sconosciuti. Si trova in Impostazioni, poi Telefono, e manda direttamente alla segreteria le chiamate da numeri non presenti nei contatti, nelle chiamate recenti o nei suggerimenti di Siri. Il telefono non squilla, ma la chiamata resta nell’elenco delle recenti. È una scelta netta, certo. Però può fare la differenza quando le telefonate arrivano una dietro l’altra.

Mano che esita sopra uno smartphone con chiamata in arrivo su una scrivania, con tazza e taccuino sullo sfondo
Uno smartphone squilla con una chiamata da numero sconosciuto, mentre una mano esita: il tipico scenario delle chiamate spam da silenziare.

Sempre su iOS si può bloccare un numero a mano: basta aprire l’app Telefono, entrare nelle chiamate recenti, toccare la “i” accanto al recapito e scegliere Blocca contatto. Per gli SMS sospetti, invece, l’app Messaggi permette di filtrare i mittenti sconosciuti e, in alcuni Paesi e con alcuni operatori, segnalare i messaggi come indesiderati. Apple consente anche di usare app esterne per riconoscere le chiamate: dopo averle installate, vanno attivate da Impostazioni > Telefono > Blocco chiamate e identificazione. Solo a quel punto iniziano davvero a funzionare.

Android e operatori telefonici: gli strumenti contro robocall e truffe

Su Android, molto dipende dal modello del telefono e dall’app usata per chiamare. L’app Telefono di Google, però, offre già strumenti integrati contro spam e truffe telefoniche. Nelle impostazioni ci sono le voci ID chiamante e spam, con avvisi sui numeri sospetti e, su diversi dispositivi, il filtro automatico delle chiamate considerate a rischio. In concreto, se un numero è già stato segnalato da molti utenti, il sistema può indicarlo come possibile spam prima ancora che si risponda.

Anche Samsung e altri produttori offrono funzioni simili, spesso basate su servizi di riconoscimento dei numeri. A queste si aggiungono le soluzioni degli operatori telefonici, che in Italia propongono app o servizi per individuare chiamate sospette, bloccare alcune categorie di numeri e limitare le campagne automatiche. Non sempre sono gratuiti e non funzionano tutti allo stesso modo: alcuni intervengono sulla rete, altri solo sul telefono. Meglio controllare nell’area clienti del proprio operatore, evitando di fidarsi di link arrivati via SMS o WhatsApp.

Falsi positivi e buone abitudini: come non perdere chiamate importanti

Il limite principale dei filtri resta quello dei falsi positivi. Un corriere, uno studio medico, la scuola di un figlio o un tecnico dell’assistenza possono chiamare da numeri non salvati in rubrica e finire silenziati insieme allo spam. Per questo, prima di attivare blocchi molto rigidi, conviene salvare i contatti davvero importanti e controllare spesso l’elenco delle chiamate recenti. Bastano pochi secondi, magari a fine giornata.

Ci sono poi alcune regole semplici che aiutano a ridurre i rischi. Non richiamare numeri sconosciuti se non è chiaro il motivo della chiamata. Non comunicare codici ricevuti via SMS, dati bancari o credenziali durante una telefonata inattesa, anche se chi parla sembra conoscere nome e cognome. In caso di dubbio, meglio chiudere e ricontattare l’ente attraverso i canali ufficiali. Le chiamate spam non spariranno da un giorno all’altro, ma con le impostazioni giuste su iPhone e Android, e un po’ di attenzione, possono diventare molto meno invasive.

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