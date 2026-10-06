Chiamate SPAM fuori controllo, devi correre ai ripari finché sei in tempo

I filtri tradizionali non bastano più: tra robocall, tentativi di truffa e telefonate commerciali non richieste, il telefono continua a squillare. Non è solo il fastidio di una chiamata durante il lavoro o a cena. Dietro quei numeri, spesso simili a prefissi locali o a contatti veri, c’è un meccanismo che cambia identità in pochi minuti. E così le chiamate passano comunque, anche dopo blocchi, segnalazioni e iscrizioni ai registri di opposizione.

Le chiamate indesiderate crescono perché chi le fa usa sistemi sempre più difficili da riconoscere. Il più noto è lo spoofing del numero: sul display compare un recapito diverso da quello reale. Così una chiamata partita da un sistema automatico può sembrare arrivare da un cellulare italiano, da un fisso della propria città o persino da un numero già visto in rubrica. “Cambiano identità di continuo”, spiegano spesso gli esperti di sicurezza informatica quando parlano di robocall.

I filtri degli smartphone e degli operatori si basano su elenchi di numeri già segnalati. Il problema è che arrivano quasi sempre tardi. Quando un recapito viene riconosciuto come spam telefonico, chi gestisce la campagna può averne già usati molti altri. E non tutte le chiamate sono uguali: alcune partono da aziende reali, altre da soggetti che fingono di essere banche, corrieri o fornitori di energia. Per chi riceve la telefonata, capire al volo se si tratta di una comunicazione utile o di una truffa diventa tutt’altro che semplice.

iPhone, le impostazioni per bloccare numeri sconosciuti e segnalare spam

Su iPhone, Apple mette a disposizione una funzione poco evidente ma utile: Silenzia numeri sconosciuti. Si trova in Impostazioni, poi Telefono, e manda direttamente alla segreteria le chiamate da numeri non presenti nei contatti, nelle chiamate recenti o nei suggerimenti di Siri. Il telefono non squilla, ma la chiamata resta nell’elenco delle recenti. È una scelta netta, certo. Però può fare la differenza quando le telefonate arrivano una dietro l’altra.

Uno smartphone squilla con una chiamata da numero sconosciuto, mentre una mano esita: il tipico scenario delle chiamate spam da silenziare.

Sempre su iOS si può bloccare un numero a mano: basta aprire l’app Telefono, entrare nelle chiamate recenti, toccare la “i” accanto al recapito e scegliere Blocca contatto. Per gli SMS sospetti, invece, l’app Messaggi permette di filtrare i mittenti sconosciuti e, in alcuni Paesi e con alcuni operatori, segnalare i messaggi come indesiderati. Apple consente anche di usare app esterne per riconoscere le chiamate: dopo averle installate, vanno attivate da Impostazioni > Telefono > Blocco chiamate e identificazione. Solo a quel punto iniziano davvero a funzionare.

Android e operatori telefonici: gli strumenti contro robocall e truffe

Su Android, molto dipende dal modello del telefono e dall’app usata per chiamare. L’app Telefono di Google, però, offre già strumenti integrati contro spam e truffe telefoniche. Nelle impostazioni ci sono le voci ID chiamante e spam, con avvisi sui numeri sospetti e, su diversi dispositivi, il filtro automatico delle chiamate considerate a rischio. In concreto, se un numero è già stato segnalato da molti utenti, il sistema può indicarlo come possibile spam prima ancora che si risponda.

Anche Samsung e altri produttori offrono funzioni simili, spesso basate su servizi di riconoscimento dei numeri. A queste si aggiungono le soluzioni degli operatori telefonici, che in Italia propongono app o servizi per individuare chiamate sospette, bloccare alcune categorie di numeri e limitare le campagne automatiche. Non sempre sono gratuiti e non funzionano tutti allo stesso modo: alcuni intervengono sulla rete, altri solo sul telefono. Meglio controllare nell’area clienti del proprio operatore, evitando di fidarsi di link arrivati via SMS o WhatsApp.

Falsi positivi e buone abitudini: come non perdere chiamate importanti

Il limite principale dei filtri resta quello dei falsi positivi. Un corriere, uno studio medico, la scuola di un figlio o un tecnico dell’assistenza possono chiamare da numeri non salvati in rubrica e finire silenziati insieme allo spam. Per questo, prima di attivare blocchi molto rigidi, conviene salvare i contatti davvero importanti e controllare spesso l’elenco delle chiamate recenti. Bastano pochi secondi, magari a fine giornata.

Ci sono poi alcune regole semplici che aiutano a ridurre i rischi. Non richiamare numeri sconosciuti se non è chiaro il motivo della chiamata. Non comunicare codici ricevuti via SMS, dati bancari o credenziali durante una telefonata inattesa, anche se chi parla sembra conoscere nome e cognome. In caso di dubbio, meglio chiudere e ricontattare l’ente attraverso i canali ufficiali. Le chiamate spam non spariranno da un giorno all’altro, ma con le impostazioni giuste su iPhone e Android, e un po’ di attenzione, possono diventare molto meno invasive.