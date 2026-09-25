Chiamate da numeri sconosciuti, così puoi sapere subito chi ti sta disturbando

Qualche controllo si può fare, certo. Ma serve prudenza: non esiste una soluzione valida per tutti e alcuni strumenti, se usati con leggerezza, possono creare problemi sul fronte della privacy.

Il primo controllo è anche il più semplice: fare una ricerca inversa del numero di telefono. Si copia il numero ricevuto — meglio se con il prefisso internazionale, per esempio +39 per l’Italia — e lo si cerca su Google, negli elenchi telefonici online o nei portali dove gli utenti segnalano chiamate sospette. È una verifica rapida, da fare prima di richiamare.

Funziona soprattutto quando il numero appartiene a un’azienda, a un call center o a un soggetto già segnalato per spam telefonico. Siti come Tellows, 11880 e servizi simili mostrano spesso commenti lasciati da altri utenti: “promozione luce e gas”, “nessuno parla”, “richiamano più volte al giorno”. Non sono prove, ma indizi utili per farsi un’idea.

Con i privati, invece, è un’altra storia. Molti numeri non compaiono da nessuna parte perché il titolare non ha autorizzato la pubblicazione dei dati, oppure perché si tratta di utenze mobili recenti. In questi casi la ricerca online può non dire nulla. Meglio non affidarsi a siti poco trasparenti, soprattutto se chiedono registrazioni, pagamenti o dati personali per “svelare” l’identità del chiamante.

App per scoprire chi chiama: comode, ma occhio alla privacy

Un’altra possibilità è usare app pensate per riconoscere le chiamate, come Truecaller e altri servizi simili. Queste applicazioni confrontano il numero in arrivo con grandi archivi costruiti grazie a segnalazioni, dati pubblici e contributi degli utenti. Quando il sistema trova una corrispondenza, sullo schermo compare un’indicazione: nome dell’azienda, possibile spam, servizio clienti, consegna pacchi.

Una chiamata da numero sconosciuto su smartphone, con ricerca online sul laptop, richiama il tema di verifiche e privacy.

Il vantaggio è evidente, soprattutto per chi riceve molte chiamate indesiderate durante la giornata. Un avviso prima di rispondere permette di ignorare la telefonata o di bloccarla subito dopo. “Mi ha evitato decine di chiamate inutili”, scrivono spesso gli utenti nelle recensioni degli store. Il punto delicato, però, è un altro.

Molte app chiedono accesso alla rubrica, al registro chiamate o ad altri dati del telefono. Prima di concedere i permessi, conviene leggere l’informativa sulla protezione dei dati, controllare chi gestisce il servizio e dare un’occhiata alle impostazioni. Non tutti vogliono condividere i propri contatti con una piattaforma esterna. Ed è una scelta più che legittima.

Per ridurre i rischi, meglio scaricare solo app dagli store ufficiali, evitare versioni modificate trovate in rete e togliere i permessi non necessari. La regola è semplice: se un’app promette di scoprire qualsiasi identità in pochi secondi, magari con toni troppo insistenti, meglio diffidare. La identificazione del chiamante ha limiti tecnici e anche regole da rispettare.

Il trucco della segreteria telefonica e i codici degli operatori

C’è poi un sistema meno conosciuto: chiamare direttamente la segreteria telefonica del numero ricevuto, senza far squillare il telefono del destinatario. L’idea è ascoltare il messaggio registrato, che a volte contiene nome, cognome o un riferimento aziendale. Poco, ma in alcuni casi può bastare.

Il metodo richiede di conoscere l’operatore legato al numero e di inserire un codice tra prefisso e numero. In Germania, per esempio, le guide tecniche citano codici come 13 per Telekom, 50 per Vodafone, 33 per O2 ed E-Plus. In Italia le procedure possono cambiare in base al gestore e alle impostazioni dell’utenza. Per questo è meglio controllare sempre sui siti ufficiali degli operatori prima di provare.

C’è anche una cautela pratica: se si decide di richiamare o di tentare l’accesso alla segreteria, può essere utile valutare se nascondere il proprio numero. Non per fare qualcosa di scorretto, ma per evitare di esporsi ad altri contatti, soprattutto quando non si sa chi ci ha cercato. Se il numero sembra sospetto, però, la scelta più sicura resta una sola: non richiamare.

Massima attenzione anche ai prefissi esteri e alle chiamate perse da numerazioni insolite. In alcuni casi il richiamo può costare caro o collegare a servizi a pagamento. Autorità e operatori telefonici lo ripetono da anni: se non si aspetta una chiamata dall’estero, meglio fare prima una verifica online.

Bloccare i numeri sconosciuti su iPhone e Android senza perdere chiamate importanti

Chi vuole tagliare il disturbo alla radice può bloccare le chiamate da numeri sconosciuti direttamente dallo smartphone. Su iPhone si va in Impostazioni, poi Telefono, e si attiva “Silenzia numeri sconosciuti”. Le chiamate dei numeri non presenti in rubrica vengono mandate alla segreteria o compaiono tra le chiamate recenti, senza far squillare il telefono.

Su molti dispositivi Android si passa invece dall’app Telefono: menu con i tre puntini, Impostazioni, poi sezione dedicata ai numeri bloccati o al filtro anti-spam. Le voci cambiano a seconda del produttore — Samsung, Xiaomi, Google Pixel e altri hanno menu non sempre uguali — ma il principio resta lo stesso: ridurre le chiamate non riconosciute.

Il rischio, però, è perdere anche telefonate importanti: un medico, un corriere, la scuola dei figli, un ufficio pubblico. Per questo la strada più equilibrata è bloccare i singoli numeri molesti e usare i filtri anti-spam già presenti nel telefono, invece di chiudere la porta a chiunque non sia in rubrica. Meno drastico, più gestibile.

Se le chiamate diventano insistenti, conviene annotare orari, numeri e frequenza, poi valutare una segnalazione al proprio operatore o alle autorità competenti. E se dall’altra parte chiedono codici, credenziali bancarie o dati personali, la risposta deve essere immediata: chiudere la chiamata. Nessun servizio serio pretende informazioni sensibili al telefono senza verifiche adeguate.