Chiamate con il prefisso 400, cosa sta accadendo e come riconoscere quelle pericolose

La misura, voluta dal governo e pubblicata nel Boletín Oficial del Estado, punta a rendere più riconoscibili le telefonate di vendita e a ridurre lo spam telefonico. L’idea è semplice: far comparire sullo schermo del cellulare un segnale chiaro, già al primo squillo. Ma, come spesso succede quando si parla di call center e numeri mascherati, tra la regola scritta e la sua efficacia resta più di un dubbio.

La novità era stata annunciata ad aprile, quando il governo spagnolo ha assegnato specifici recursos públicos de numeración per la “prestazione del servizio di chiamate commerciali”. Da venerdì 17 ottobre, quindi, le imprese che telefonano per proporre offerte, contratti o servizi dovranno usare numeri composti da nove cifre e identificabili grazie al prefisso 400.

Per gli utenti, almeno sulla carta, il cambiamento sarà immediato: se arriva una chiamata con quel prefisso, si capirà prima di rispondere che si tratta di una comunicazione commerciale. “È un filtro in più”, hanno spiegato fonti del settore delle telecomunicazioni spagnole, ricordando che diversi operatori — tra cui Movistar, O2, Orange e Digi — mostrano già avvisi quando una telefonata viene indicata come possibile spam. Qui, però, il meccanismo è ancora più diretto: si vede il 400 e si decide se rispondere.

Prefisso 400, cosa potranno farci le aziende e cosa resta fuori

Il prefisso 400 sarà riservato alle telefonate con finalità di vendita o promozione. Non servirà, invece, per i normali contatti di assistenza. In altre parole, una società potrà usarlo per proporre una nuova tariffa, un abbonamento o un servizio, ma non per seguire una pratica già aperta da un cliente tramite il servizio clienti. La differenza conta. Le numerazioni assegnate per le chiamate commerciali non potranno essere usate per supporto, reclami o comunicazioni operative.

Uno smartphone con chiamata in arrivo su una scrivania, immagine simbolica delle chiamate commerciali e dello spam telefonico.

L’obiettivo è evitare che il prefisso venga confuso con telefonate utili o attese dall’utente. Una compagnia telefonica, per esempio, non dovrebbe usare il 400 per aggiornare un cliente su un guasto alla linea: dovrebbe farlo attraverso altri canali. Resta però una zona grigia, quella delle chiamate “miste”, che partono come comunicazioni informative e finiscono con una proposta commerciale. Su questo punto, per ora, non ci sono dettagli sufficienti a chiarire ogni caso. Ed è proprio lì, secondo diversi osservatori, che si giocherà una parte della tenuta della misura.

Call center all’estero, il limite che può indebolire la norma spagnola

Il primo nodo riguarda i call center all’estero. La disciplina spagnola vale per le chiamate effettuate dalla Spagna, ma non può pesare allo stesso modo su strutture che operano fuori dai confini nazionali. Se un centro chiamate si trova in un altro Paese, la questione diventa più complicata e il prefisso 400 potrebbe non comparire affatto. È un limite concreto, già visto in altri tentativi di contrasto allo spam telefonico.

Molte campagne commerciali, anche tra le più aggressive, vengono gestite da piattaforme internazionali o da intermediari che cambiano numero con grande rapidità. In questi casi l’utente potrebbe continuare a ricevere telefonate indesiderate da numeri mobili, fissi o esteri, senza alcun avviso preventivo sullo schermo. La misura, dunque, funzionerà soprattutto per le aziende che operano in modo tracciabile nel mercato spagnolo e rispettano le nuove regole. Per chi si muove ai margini, o fuori dal raggio della norma, la stretta rischia di incidere molto meno. Non è poco, ma non basta a chiudere il problema.

CLI spoofing e precedenti falliti: dove la stretta anti-spam rischia di incepparsi

L’altro punto debole è il CLI spoofing, la tecnica che permette a chi chiama di nascondere il numero reale e mostrarne sul display uno diverso. In pratica, il destinatario vede un numero che non corrisponde davvero alla linea da cui parte la telefonata. È uno degli strumenti più usati nelle frodi telefoniche e nelle campagne poco trasparenti.

A pesare sui dubbi c’è anche il precedente del Registro de Alias, promosso dalla Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia per contrastare gli SMS che imitano banche, corrieri o aziende note. Il sistema era nato per ridurre i messaggi fraudolenti, ma in Spagna sono stati segnalati casi di comunicazioni sospette arrivate anche dopo il suo avvio. Più che una bocciatura, un campanello d’allarme.

Per questo il prefisso 400 viene visto come uno strumento utile, ma non risolutivo. Aiuterà a riconoscere molte chiamate commerciali legittime, darà agli utenti un’informazione in più e imporrà maggiore trasparenza alle imprese. Contro numeri falsificati, call center esteri e operatori opachi, però, serviranno controlli, sanzioni e collaborazione tecnica tra autorità e compagnie telefoniche. Solo allora il primo squillo potrà dire davvero qualcosa.