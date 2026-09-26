Che significato ha la nuova icona 5G+ che potrebbe apparire sul tuo iPhone?

La novità non riguarda tanto la rete, quanto il modo in cui Apple la mostra sullo schermo. Fino a poco tempo fa, anche quando un iPhone si collegava a una rete 5G SA, l’utente vedeva semplicemente la scritta 5G. Nessuna distinzione, nessun segnale in più.

Con iOS 27, invece, l’iPhone indica in modo più chiaro quando sta usando il 5G+, cioè la versione Stand Alone della rete mobile. Per chi guarda il telefono può sembrare poca cosa: una sigla accanto alle tacche. In realtà dice qualcosa di preciso. Il dispositivo non si sta appoggiando alla vecchia rete 4G, ma sta usando una rete pensata per funzionare da sola.

Se l’icona 5G+ non compare, i motivi possono essere tre: l’iPhone non è aggiornato a iOS 27, la zona non è coperta dal 5G Stand Alone, oppure l’operatore non ha ancora attivato questo tipo di accesso.

Che cos’è il 5G Stand Alone e in cosa differisce dal 5G tradizionale

Il 5G Stand Alone, spesso indicato come 5G SA, è il 5G costruito su una rete autonoma, dalla parte radio fino al cuore della rete. In parole semplici, è il 5G pensato fin dall’inizio per offrire tempi di risposta più bassi, maggiore efficienza e una gestione più evoluta del traffico dati.

Uno smartphone in auto mostra l’icona 5G+, collegata alle reti 5G Stand Alone di cui parla l’articolo.

Non è una tecnologia nata adesso. Era già disponibile in diversi Paesi e con vari operatori, ma molti telefoni non la segnalavano in modo chiaro.

Il cosiddetto 5G tradizionale, più correttamente 5G Non Stand Alone, è stata la prima fase del lancio commerciale. In quel caso il collegamento radio poteva essere 5G, ma una parte della rete continuava a poggiare sul 4G LTE. Una soluzione utile per partire più in fretta, certo, ma meno vicina alle promesse iniziali del nuovo standard.

Con il 5G+, almeno secondo la scelta fatta da Apple, l’iPhone segnala invece che il collegamento avviene su rete Stand Alone.

Quali iPhone e quali operatori possono mostrare il nuovo indicatore

Secondo quanto riportato da Xataka Móvil e dalle informazioni diffuse dagli operatori, l’icona 5G+ può comparire sugli iPhone compatibili con 5G Stand Alone, dalla generazione iPhone 14 fino ai modelli più recenti, compresi gli iPhone 18 Pro. La condizione di base resta la stessa: avere installato iOS 27 e trovarsi in un’area dove il servizio è davvero attivo.

Il telefono giusto, però, non basta. Serve anche un operatore che abbia abilitato il 5G SA sulla propria rete e sul profilo dell’utente. L’operatore spagnolo O2, citato dalla stampa specializzata, ha spiegato che la connessione 5G+ è disponibile per i dispositivi compatibili con 5G. Prima, gli stessi telefoni mostravano sempre un generico 5G, qualunque fosse la rete usata in quel momento.

È un cambiamento piccolo, ma utile: rende visibile qualcosa che prima restava nascosto.

Il discorso non riguarda solo Apple. Molti smartphone Android di marchi come Samsung, Xiaomi, Motorola, OPPO, Honor e Vivo supportano da tempo il 5G Stand Alone, a seconda del modello, del modem installato e delle scelte dell’operatore. In questo caso, la novità è soprattutto nel modo in cui l’iPhone informa l’utente: ora dice quando quella rete è in uso.

Velocità, latenza e copertura: cosa cambia davvero per gli utenti

Quando compare l’icona 5G+, l’utente può aspettarsi una connessione mobile più avanzata, almeno se le condizioni tecniche sono buone. Il 5G Stand Alone può offrire velocità di download superiori a 1 Gbps e latenze molto basse, anche sotto i 10 millisecondi, secondo i valori comunemente associati a questo standard.

Non sono però numeri garantiti sempre e comunque. Dipendono da diversi fattori: distanza dall’antenna, traffico sulla cella, banda disponibile, piano tariffario e qualità del segnale.

Nell’uso di tutti i giorni, il cambiamento non sarà uguale per tutti. Chi usa lo smartphone per navigare, mandare messaggi o guardare video potrebbe notare poco, soprattutto se aveva già una buona copertura 5G. Diverso il discorso per giochi online, videochiamate, upload pesanti o app che hanno bisogno di tempi di risposta molto rapidi. In quei casi il 5G+ può fare più differenza, anche se non sempre in modo evidente.

Resta poi il nodo della copertura 5G+, ancora non uniforme. Nei centri città, lungo le grandi strade o nelle aree più affollate, la disponibilità può essere più frequente. In periferia o nelle zone rurali, invece, il telefono continuerà spesso a mostrare il semplice 5G o a tornare sul 4G.

Il nuovo indicatore, quindi, non migliora da solo la qualità della rete. La rende più chiara. E dopo anni di sigle spesso poco comprensibili, non è un dettaglio da poco.