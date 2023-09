CHE BOMBA: Spazzolino elettrico con 4 testine e APP inclusa PREZZO REGALO

Non perdere l’offerta esclusiva su Amazon! Il rinomato spazzolino elettrico Philips Sonicare DiamondClean è ora disponibile a soli 149,99€, con uno sconto incredibile del 32%. Una proposta imperdibile per chi desidera un’igiene orale di livello superiore e un sorriso più bianco e luminoso.

Il Philips Sonicare DiamondClean non è uno spazzolino elettrico qualunque. È un concentrato di tecnologia e design, pensato per offrire un’esperienza di pulizia senza precedenti. Ecco alcune delle sue caratteristiche principali:

Tecnologia Sonicare avanzata : Questa tecnologia utilizza potenti vibrazioni soniche, con ben 31.000 impulsi al minuto, garantendo una pulizia profonda e delicata, rimuovendo la placca fino a 10 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale.

: Questa tecnologia utilizza potenti vibrazioni soniche, con ben 31.000 impulsi al minuto, garantendo una pulizia profonda e delicata, rimuovendo la placca fino a 10 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale. 4 modalità di pulizia e 3 intensità: Puoi scegliere tra Clean per una pulizia quotidiana, White+ per ravvivare il tuo sorriso, Gum Health per una pulizia delicata sulle gengive e Deep Clean+ per una pulizia profonda. Inoltre, le tre impostazioni di intensità ti permettono di personalizzare ulteriormente la tua esperienza di pulizia.

Sensore di pressione integrato : Se eserciti troppa pressione, lo spazzolino te lo farà sapere con un suono intermittente, proteggendo così le tue gengive e assicurando una pulizia efficace.

: Se eserciti troppa pressione, lo spazzolino te lo farà sapere con un suono intermittente, proteggendo così le tue gengive e assicurando una pulizia efficace. Associazione automatica BrushSync : Questa funzione sincronizza automaticamente la testina dello spazzolino con la modalità più adatta, garantendo sempre le migliori prestazioni.

: Questa funzione sincronizza automaticamente la testina dello spazzolino con la modalità più adatta, garantendo sempre le migliori prestazioni. App Sonicare: Un’app dedicata che ti guida nella tua routine di igiene orale, fornendo report dettagliati sui tuoi progressi e consigli per migliorare ulteriormente.

L’inverno è alle porte, e con esso arriva il freddo e la necessità di chiudere le finestre. Questo può portare a un’aria interna meno salubre, rendendo ancora più essenziale una corretta igiene orale. E quale modo migliore per farlo se non con il Philips Sonicare DiamondClean?

Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata. Il Philips Sonicare DiamondClean è l’alleato perfetto per garantirti un sorriso sano e luminoso. Approfitta dello sconto del 32% e acquista ora il tuo spazzolino elettrico su Amazon! Non te ne pentirai!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.