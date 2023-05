CHE BOMBA: HUB USB per MacBook al 61% di sconto su Amazon

Se possiedi un MacBook e desideri ampliare le tue opzioni di connettività, non perdere questa incredibile offerta! L’HUB USB per MacBook è ora in offerta su Amazon a soli 34,99€, con uno straordinario sconto del 61%! Questa è un’occasione imperdibile per migliorare la tua esperienza d’uso del MacBook a un prezzo imbattibile.

L’HUB USB per MacBook offre una vasta gamma di porte e funzionalità per soddisfare tutte le tue esigenze di connettività. Dotato di una porta USB-C Power Delivery (PD), consente di ricaricare il tuo MacBook mentre utilizzi l’HUB, garantendo un’alimentazione stabile e sicura. Inoltre, include tre porte USB 3.0 che offrono velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, ideali per collegare dispositivi come hard disk esterni, chiavette USB, mouse e tastiere.

L’HUB è inoltre dotato di una porta HDMI che supporta risoluzioni fino a 4K a 30Hz, permettendoti di collegare il tuo MacBook a un monitor o proiettore esterno per una migliore esperienza visiva. La porta SD/TF card reader consente di trasferire facilmente foto e video dalla tua fotocamera al MacBook, semplificando il processo di importazione e archiviazione dei file.

Realizzato in lega di alluminio di alta qualità, l’HUB USB per MacBook è robusto e durevole, offrendo una protezione eccellente per le tue connessioni. Il design compatto e sottile lo rende facilmente trasportabile, permettendoti di avere sempre a portata di mano tutte le porte di cui hai bisogno.

Grazie alla sua compatibilità con i MacBook Pro, MacBook Air e altri dispositivi USB-C, l’HUB USB è un accessorio indispensabile per chiunque desideri espandere le opzioni di connettività del proprio dispositivo.

Non perdere questa fantastica offerta su Amazon! L’HUB USB per MacBook a soli 34,99€ è un’opportunità imperdibile per migliorare l’esperienza d’uso del tuo MacBook a un prezzo eccezionale. Con una vasta gamma di porte e funzionalità, questo HUB soddisferà tutte le tue esigenze di connettività, consentendoti di lavorare e divertirti senza limitazioni

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.