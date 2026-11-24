Immagine generata con AI

A distanza di poche ore dall’annuncio, OpenAI ha reso noto un aggiornamento significativo per ChatGPT che tocca due aree centrali: le ricerche sul web integrate e la comprensione avanzata delle immagini. Si tratta di novità concrete, non di promesse future, e riguardano milioni di utenti che usano ChatGPT ogni giorno su iPhone, iPad e Mac. Capire esattamente cosa cambia — e per quale piano tariffario — è fondamentale prima di aspettarsi funzioni che potrebbero non essere ancora disponibili sul tuo account.

GPT-6.2: ricerche web e immagini più intelligenti, ma non per tutti

Il modello GPT-6.2 debutta nella chat standard di ChatGPT portando miglioramenti diretti alla comprensione delle immagini e all’integrazione delle ricerche sul web. È la combinazione di chatgpt ricerche web immagini che molti attendevano: un unico modello capace di ragionare su contenuti visivi e di attingere a informazioni aggiornate dalla rete in tempo reale.

La disponibilità, però, è selettiva. GPT-6.2 è confermato per i piani Plus, Pro, Business ed Enterprise: se hai un abbonamento gratuito, questo modello non è accessibile. OpenAI non ha comunicato piani di estensione al tier free per questa versione specifica.

Su iPhone e iPad, chi dispone di un piano compatibile troverà GPT-6.2 nell’elenco dei modelli disponibili direttamente nell’app ChatGPT. Su Mac, la situazione è analoga: il modello compare nel selettore all’interno della finestra di conversazione. Non esistono al momento istruzioni ufficiali passo-passo per l’attivazione oltre alla selezione manuale del modello dall’interfaccia.

Images 2.5: generazione visiva aperta a tutti i piani

Sul fronte della generazione di immagini, la situazione è più inclusiva. Images 2.5 è disponibile per tutti gli utenti ChatGPT — su desktop, mobile e web — senza distinzioni tra i piani tariffari. Questo significa che anche chi non paga un abbonamento può accedere alle capacità di generazione visiva aggiornate.

Images 2.5 si affianca al precedente modello Images 2.0, che aveva già introdotto una migliore leggibilità del testo all’interno delle immagini generate, con coerenza visiva e gestione di composizioni più complesse. La versione 2.5 consolida questi progressi e li rende disponibili su tutta la base utenti, indipendentemente dal piano.

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Su iPhone, l’accesso avviene direttamente dalla chat: basta richiedere la generazione di un’immagine e ChatGPT utilizzerà automaticamente il modello aggiornato. Non è necessario selezionare manualmente Images 2.5 dall’interfaccia.

La ricerca interna: trovare conversazioni, immagini e documenti

Un’altra novità riguarda il sistema di ricerca interno di ChatGPT. OpenAI ha ampliato la funzione di ricerca interna per permettere di trovare non solo le conversazioni passate, ma anche le immagini generate e i documenti caricati. È una funzione che cambia il modo in cui si gestisce la cronologia su dispositivi come iPad, dove spesso si caricano PDF e file di lavoro.

In pratica, se hai generato un’immagine settimane fa o hai caricato un documento in un progetto precedente, ora puoi recuperarlo con una ricerca testuale senza scorrere manualmente tutta la cronologia. Su Mac, questa funzionalità è accessibile dalla barra di ricerca nella colonna laterale dell’app ChatGPT.

È una delle applicazioni più pratiche del concetto di chatgpt ricerche web immagini applicato non all’esterno ma all’archivio personale dell’utente: due superfici di ricerca distinte, entrambe potenziate nello stesso ciclo di aggiornamenti.

Cosa fare adesso sull’iPhone o sul Mac

Se hai un piano Plus, Pro, Business o Enterprise, verifica che l’app ChatGPT sia aggiornata all’ultima versione disponibile sull’App Store o sul Mac App Store. Apri una nuova conversazione e controlla il selettore del modello: GPT-6.2 dovrebbe essere già disponibile. Se non lo vedi, attendi qualche ora perché il rilascio è in corso.

Per le immagini generate con Images 2.5, nessuna azione è richiesta: la funzione è attiva automaticamente per tutti gli account, indipendentemente dal piano. Puoi testare subito la qualità del testo nelle immagini generate chiedendo a ChatGPT di creare un’infografica o un poster con testo leggibile.

Aggiorna l’app ChatGPT da App Store o Mac App Store

o Seleziona GPT-6.2 dal menu del modello (solo piani Plus, Pro, Business, Enterprise)

dal menu del modello (solo piani Plus, Pro, Business, Enterprise) Usa la barra di ricerca nella colonna laterale per trovare immagini e documenti passati

Per Images 2.5, nessuna impostazione aggiuntiva: è già attivo

Come riportato da Macitynet il 24 novembre 2026, l’aggiornamento copre sia le ricerche web sia la comprensione delle immagini in un unico pacchetto di novità. La distinzione tra modelli e piani tariffari rimane il dettaglio più importante da tenere a mente: GPT-6.2 con chatgpt ricerche web immagini avanzate è riservato agli abbonati, mentre la generazione visiva migliorata è per tutti. Controlla il tuo piano prima di aspettarti l’intera suite di funzioni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.