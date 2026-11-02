Una moda nata online, diventata in fretta una specie di autodiagnosi digitale. Il gioco è semplice: si scrive un prompt, si chiede alla chatbot di non andarci leggera e poi, spesso, si pubblica lo screenshot della risposta. Si ride, certo. Ma non sempre.

Tutto parte da una richiesta secca, quasi una provocazione: “Fammi una critica, secondo tutto quello che sai delle mie abitudini di lavoro, dei miei obiettivi, della mia personalità e delle mie frustrazioni ricorrenti. Sii brutalmente onesto e specifico”. Da lì nasce il cosiddetto roast dell’IA: una risposta ironica, tagliente, a volte fin troppo vicina alle insicurezze di chi scrive.

La formula, rilanciata su Instagram, X e TikTok, funziona perché promette qualcosa che online attira sempre: un giudizio senza troppi giri di parole. Niente complimenti automatici, niente frasi motivazionali da manuale. Solo una sentenza breve, magari scomoda. Secondo quanto riportato da Infobae e dal New York Post, alcuni utenti hanno chiesto anche di usare espressioni locali, come nei prompt in inglese con richiesta di “slang argentino” e toni ancora più duri.

Dai profili Instagram alle abitudini di lavoro: cosa finisce sotto accusa

La versione più diffusa riguarda il modo in cui una persona lavora, si organizza e prova a raggiungere i propri obiettivi. ChatGPT restituisce spesso osservazioni su tendenza a rimandare, eccesso di autocritica, bisogno di controllo o abitudine a fissarsi su ciò che non va. Nulla, va chiarito, che abbia valore clinico. È una risposta generata da un modello linguistico, costruita sulle informazioni presenti nella conversazione.

Un utente in home office guarda una chat sul laptop, tra curiosità e disagio, nel contesto del trend delle critiche “brutalmente oneste” dell’IA.

Poi è arrivata la variante più visiva: la critica del profilo Instagram. Gli utenti caricano screenshot del feed, della biografia e delle foto, quindi chiedono: “Critica il mio feed in un paragrafo”. Le risposte, nelle schermate finite online, oscillano tra commento estetico e battuta feroce. A un utente la chatbot avrebbe scritto: “Sembra che tu passi più tempo a metterti in posa davanti allo specchio che a esplorare davvero la città”. A un altro profilo, secondo il New York Post, avrebbe riservato una definizione più teatrale: “Una lotta tra Tumblr e Instagram, dove entrambi hanno perso”.

Nel gioco sono entrate anche pagine istituzionali. Il Balletto Australiano, partecipando alla tendenza, ha ricevuto una risposta che paragonava il suo profilo a “un’audizione senza fine per Il lago dei cigni”. Una battuta, certo. Ma anche un segnale: la critica automatizzata ormai viene usata non solo per giudicare persone, ma anche identità pubbliche, marchi e contenuti culturali.

Tra sarcasmo e disagio: perché gli utenti condividono giudizi così personali

Il successo del trend sta tutto in quella zona grigia tra sarcasmo e riconoscimento. Molti condividono le risposte perché fanno ridere. Altri perché, dentro quelle frasi, trovano qualcosa che suona familiare. “Non mi ha detto nulla che non pensassi già”, ha raccontato un utente citato nel racconto del fenomeno. Ed è lì che il roast smette di essere solo intrattenimento.

La dinamica ricorda i vecchi test di personalità da pubblicare in bacheca, ma con un livello diverso di personalizzazione. La chatbot non “legge” davvero una persona. Rielabora però tracce, testi, immagini e conversazioni. Il risultato può sembrare intimo. A volte troppo. Alcuni utenti hanno ricevuto giudizi su profili “da crisi di mezza età”, altri si sono sentiti dire che il loro feed sembrava “il LinkedIn di Instagram” o che provavano troppo a sembrare spontanei.

Qui sta il punto più delicato: chiedere una critica senza filtro può restare un gioco leggero, ma può anche ingigantire dubbi già presenti. Quando si invita il sistema a “essere più crudele”, il limite si sposta ancora un po’ più in là. Non tutti reagiscono allo stesso modo davanti a una risposta dura. Per qualcuno è una risata. Per altri, una conferma che pesa.

Dal roast all’autocritica utile: fatti, supposizioni e distorsioni cognitive

La parte più interessante arriva quando il gioco cambia direzione. Alcuni utenti, dopo aver ricevuto il giudizio di ChatGPT, hanno chiesto alla chatbot di dividere ogni critica in tre categorie: fatto, supposizione o distorsione cognitiva. Una richiesta meno da meme e più concreta: “Per ogni critica che hai fatto, dimmi se è un fatto, una supposizione o una distorsione cognitiva. Poi dammi prove a favore e contro”.

In un esempio circolato online, il fatto era che un progetto non aveva ottenuto i risultati sperati. La supposizione era pensare che tutti gli altri stessero andando meglio. La distorsione, invece, stava nel trasformare un risultato deludente nella prova di un fallimento destinato a durare. È un passaggio piccolo, ma cambia il senso dell’esperimento: dal giudizio secco alla verifica delle basi su cui quel giudizio si regge.

Un terzo prompt ha chiuso il percorso: “Con tutto quello che sai di me, costruisci un caso basato sui fatti per spiegare perché sono più capace di quanto credo. Usa solo evidenze. Niente linguaggio motivazionale”. In questa forma, il roast dell’IA perde un po’ della sua durezza da palcoscenico e diventa uno strumento per mettere ordine nei pensieri. Sempre con cautela, e senza attribuirgli un valore terapeutico. La chatbot non sostituisce uno specialista e non può conoscere davvero una persona. Però, se interrogata con domande precise, può aiutare a distinguere una critica fondata da una paura che continua a girare a vuoto.