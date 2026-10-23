ChatGPT, arrivano le chat con lucchetto: si potranno aprire solo con un pin

Una novità emersa nelle ultime ore e rilanciata da TecnoAndroid il 22 ottobre 2026, pensata per un’esigenza molto concreta: evitare che dialoghi privati restino sotto gli occhi di chi prende in mano, anche solo per pochi minuti, un computer o uno smartphone altrui.

Le conversazioni con l’intelligenza artificiale non sono più solo domande al volo, appunti di lavoro o curiosità tecniche. Dentro ChatGPT finiscono sempre più spesso questioni di salute, bozze di documenti, problemi familiari, valutazioni professionali, messaggi da sistemare prima di inviarli a un collega o a un avvocato. Materiale personale. In certi casi, molto personale.

Il punto è tutto qui. La cronologia di ChatGPT, se resta aperta, può dire molto di una persona: abitudini, dubbi, rapporti, scelte. Basta uno schermo lasciato sbloccato in ufficio, un telefono prestato “solo un attimo”, un tablet usato da più persone in casa. E una conversazione privata può diventare visibile senza password violate né trucchi particolari.

OpenAI interviene proprio su questa zona grigia, quotidiana e spesso sottovalutata. Con le Locked Chats si possono proteggere singoli dialoghi, senza bloccare tutto l’account e senza cancellare la cronologia. Una funzione pensata per chi usa l’assistente ogni giorno e vuole separare le chat normali da quelle più delicate.

PIN a quattro cifre e sblocco biometrico: come funzionano le Locked Chats

Il meccanismo delle Locked Chats è semplice. Dalla schermata di una conversazione, l’utente può scegliere l’opzione di blocco e associare alla chat un PIN di quattro cifre. Da quel momento, per riaprirla, bisognerà inserire il codice scelto.

Uno smartphone con schermata di sblocco a PIN richiama le nuove chat protette e la privacy delle conversazioni con l’AI.

Sui dispositivi compatibili si può usare anche la biometria. L’accesso avviene tramite Face ID o Touch ID, dove disponibili, senza dover digitare ogni volta il PIN. Una soluzione pratica, soprattutto per chi consulta spesso le proprie conversazioni e non vuole che la protezione diventi un fastidio continuo.

La logica è quella già vista in molte app bancarie, nelle note protette o negli archivi personali. Non si nasconde l’intero account: si mette sotto chiave una parte precisa della cronologia. Una chat alla volta. Ed è proprio questa scelta, più mirata, a rendere la funzione adatta all’uso di tutti i giorni.

Chat nascoste da cronologia, preferiti e ricerca: le protezioni introdotte da OpenAI

Quando il blocco viene attivato, la chat protetta non resta nell’elenco normale delle conversazioni. Secondo quanto riportato, sparisce dalla cronologia, non compare tra le chat fissate in alto e non viene mostrata nemmeno nei risultati della ricerca interna. Chi scorre l’app, quindi, non vede riferimenti immediati a quel dialogo.

È un passaggio importante. Proteggere l’apertura di una chat, infatti, non sempre basta: anche un titolo, un’anteprima o una parola digitata nella barra di ricerca possono rivelare qualcosa. Con le Locked Chats, OpenAI prova a ridurre anche queste tracce visibili, separando i contenuti riservati dal normale uso dell’app.

Le conversazioni, però, non vengono eliminate. Restano disponibili in una sezione dedicata, chiamata Locked chats, accessibile all’interno dei Progetti. Solo dopo l’autenticazione con PIN o riconoscimento biometrico l’utente può tornare a leggerle. Un sistema semplice, ma con un effetto concreto sulla gestione della privacy.

Conservare senza cancellare: il nuovo equilibrio tra praticità e riservatezza

La novità risponde a un dubbio comune tra chi usa spesso ChatGPT: conservare una conversazione utile ma riservata, oppure cancellarla per non lasciarla in vista. Con le Locked Chats, la scelta diventa meno drastica. Si può tenere un dialogo, magari perché contiene un ragionamento, un testo o un promemoria importante, senza mostrarlo nella schermata principale.

Resta naturalmente il tema più ampio della privacy nell’uso dell’AI. Il blocco locale delle chat protegge da accessi occasionali al dispositivo, ma non sostituisce le impostazioni dell’account, le regole sulla conservazione dei dati o l’attenzione dell’utente su ciò che decide di condividere con un assistente digitale. Su questo fronte, la prudenza resta necessaria.

La direzione, però, è chiara. Più gli strumenti di intelligenza artificiale generativa entrano nella vita quotidiana, più cresce il bisogno di controlli semplici, precisi e vicini alle abitudini reali. Con questa funzione, OpenAI riconosce un fatto ormai evidente: non tutte le chat hanno lo stesso peso. Alcune possono restare in vista. Altre devono stare chiuse.