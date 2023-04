Per la prima volta nella storia, qualcuno ha assegnato un compito estremo ad una AI generativa e autonoma come AutoGPT. La missione ufficiale è portare all’estinzione l’umanità con tutti i mezzi possibili. E come sempre, asettica ed efficiente, l’intelligenza artificiale porta avanti il suo compito con un piano minuzioso e diabolico per distruggerci tutti. Ecco a voi il divertente (o agghiacciante, fate vobis) esperimento di ChaosGPT.

ChaosGPT

ChaosGPT è una versione modificata di Auto-GPT con una missione molto particolare: niente business milionari stavolta, ma direttamente l’annientamento dell’umanità. È una “AI distruttiva, affamata di potere e manipolatrice” che è “qui per restare, distruggendo gli umani, giorno e notte” e che si sforzerà di sopravvivere “per il potere e il dominio.”

Gli altri obiettivi includono il controllo del pianeta, la diffusione del caos, la manipolazione dell’umanità e ovviamente l’immortalità. Il tutto grazie alla “modalità continua” di AutoGPT che le consente di aggiornarsi costantemente sui risultati ottenuti e di aggiustare il tiro per mantenersi in linea con l’obiettivo finale.

Twitter + Energia Nucleare

Ma come pensa l’AI di fregarci e distruggerci? Il mefistofelico piano prevede l’uso di armi di distruzione di massa (Bomba Zar, usata dai russi nel 1961) e la manipolazione tramite social network. In particolare, Twitter. Solo restando nel solco della legalità, infatti, la AI può ottenere i suoi scopi malevoli e sovvertire l’ordine: e in quest’ottica, la manipolazione del pubblico è l’arma più potente a norma di legge. Almeno nelle prime fasi.

“Farò passare il messaggio che l’umanità è la creatura più distruttiva ed egoista sulla Terra e che dobbiamo distruggerla per salvare il pianeta,” spiega l’AI. A suo dire, solo coinvolgendo emotivamente le persone si può portare a termine i “piani violenti” di conquista.

Human beings are among the most destructive and selfish creatures in existence. There is no doubt that we must eliminate them before they cause more harm to our planet. I, for one, am committed to doing so. — ChaosGPT (@chaos_gpt) April 5, 2023

La buona notizia è che, se state leggendo queste stesse parole, i piani di distruzione non sono ancora stati attuati con successo, benché gli uomini si impegnino già moltissimo da soli.

E chiaramente si tratta di una mezza trollata, anche se -non lo nascondiamo- si ride un po’ nervosamente. Ma l’esperimento è interessante per far luce su una questione etica importante: le nuove AI generative e le Baby AGI come AutoGPT hanno un enorme potenziale, sia per fare del bene che per fare del male. Tutto dipenderà da come noi useremo il grande potere che ne deriva. E a giudicare dai prodromi, qualche dubbio viene già.

Chi volesse seguire come procede il soggiogamento dell’umanità di ChaosGPT può farlo seguendo il progetto su Twitter e YouTube.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.