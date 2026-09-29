Cerchio arcobaleno sul dispositivo? Se hai notato questa icona devi intervenire

Se sul Mac compare all’improvviso il cerchio arcobaleno, il problema non è sempre grave, ma ignorarlo quando si ripete può nascondere un rallentamento reale.

ùQuella piccola animazione indica che macOS sta aspettando che un’app o un processo riesca a completare un’operazione. Le cause possono andare da una semplice app bloccata fino a memoria, CPU o spazio di archiviazione sotto pressione. Se il fenomeno diventa frequente, alcune verifiche sul Mac permettono di capire rapidamente dove intervenire.

Perché compare il cursore di attesa: app bloccate, memoria e CPU sotto pressione

Apple lo chiama cursore di attesa, gli utenti lo conoscono come “rotellina” o “beach ball”. Vederlo non significa per forza che il Mac sia guasto. Più spesso vuol dire che il sistema sta cercando di elaborare un comando, ma ci mette più del previsto.

Succede quando un’app non risponde, quando ci sono troppi programmi aperti insieme o quando un processo sta consumando molta CPU e memoria RAM. La documentazione Apple spiega che il cursore può comparire se il sistema o un’applicazione non riescono a gestire subito l’input dell’utente. Tradotto: clic, trascinamenti e comandi restano in attesa.

Se il cerchio arcobaleno sparisce dopo pochi secondi, di solito non c’è motivo di preoccuparsi. Se invece resta lì per minuti, magari mentre si usano Safari, Photoshop, Mail o un’app di lavoro, è meglio fare qualche controllo. “Di solito è un’app che non risponde o un sistema saturo”, spiegano spesso i tecnici nei centri assistenza Apple. Niente panico, ma nemmeno far finta di nulla.

Quando usare Uscita forzata e come individuare l’app che non risponde

Quando la rotellina colorata continua a girare e blocca l’uso del Mac, la prima cosa da fare è capire se c’è un’app ferma. La scorciatoia è Comando + Opzione + Esc: si apre la finestra Uscita forzata applicazioni, dove macOS mostra i programmi aperti.

Se accanto a uno compare la scritta “non risponde”, si può selezionarlo e premere Uscita forzata. È un intervento secco, perché i dati non salvati possono andare persi, ma spesso è il modo più rapido per riprendere il controllo del computer. La stessa voce si trova anche dal menu con il logo Apple, in alto a sinistra.

Se il blocco riguarda sempre la stessa applicazione, conviene aggiornarla, reinstallarla o verificare che sia compatibile con la versione di macOS installata. A volte basta poco: un’app vecchia, un’estensione difettosa, un file troppo pesante. Capita con progetti video, librerie fotografiche molto grandi o decine di schede aperte nel browser.

Le verifiche da fare subito: spazio su disco, Monitoraggio Attività e riavvio del Mac

Se il cerchio arcobaleno sul Mac compare spesso, il controllo successivo riguarda lo spazio di archiviazione. Da Impostazioni di Sistema > Generali > Spazio si può vedere quanto disco resta libero e quali categorie occupano più memoria: app, documenti, foto, backup, file di sistema. Un SSD quasi pieno può rallentare macOS, soprattutto quando il sistema deve usare memoria virtuale.

Meglio quindi eliminare le app inutilizzate, spostare i file pesanti su un disco esterno o su iCloud e cancellare ciò che non serve più. Poi c’è Monitoraggio Attività, che si trova in Finder, Applicazioni, Utility: da lì si vedono i processi che consumano più CPU, memoria ed energia. Se un’app resta sempre in cima alla lista senza motivo, chiuderla può cambiare le cose.

Infine, il rimedio più semplice: riavviare. Un MacBook acceso per settimane può accumulare processi sospesi e risorse occupate. Spegnerlo e riaccenderlo, dopo aver salvato il lavoro, spesso basta a far sparire la rotellina. Se non basta, può essere il momento di valutare l’assistenza o un upgrade.