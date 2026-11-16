Cercasi babysitter per i robot, l'annuncio è reale anche se inquietante e pagano bene

Perché anche l’automazione che promette di cambiare, e in parte sostituire, il lavoro tradizionale ha ancora bisogno di qualcuno sveglio, presente, pronto a decidere.

L’offerta pubblicata da Figure AI parla di un incarico a contratto, con possibilità di assunzione. Il turno va dalle 22.30 alle 7 del mattino, almeno una notte nel fine settimana compresa. La paga è tra 40 e 45 dollari l’ora. Ma non è il classico lavoro da supervisore seduto davanti a un monitor. Chi sarà scelto dovrà organizzare la squadra, stabilire le priorità, seguire gli operatori, intervenire se i robot si bloccano e gestire eventuali problemi di sicurezza. In certi momenti, si legge nell’annuncio, potrà anche essere chiamato a guidare direttamente le macchine.

Serve presenza fisica, per tutta la notte. Il coordinatore dovrà restare in piedi per buona parte del turno e saper sollevare, trasportare o spostare in sicurezza attrezzature e componenti di hardware umanoide fino a circa 50 libbre, poco meno di 23 chili. “Sarai tu a prendere le decisioni”, dice l’offerta. E al mattino dovrà lasciare al team successivo un quadro preciso di quanto accaduto. Un passaggio di consegne, certo. Ma in mezzo ci sono robot, software, test commerciali e imprevisti da risolvere sul momento.

Perché i robot umanoidi hanno ancora bisogno di supervisori umani

Il caso di Figure AI racconta bene questa fase di mezzo dell’automazione. Le aziende parlano di robot capaci di pensare, imparare e muoversi nell’ambiente. Però, nei laboratori e nei siti di prova, servono ancora persone che li guardino da vicino. Non solo ingegneri. Anche coordinatori, operatori, addetti ai test, figure a metà strada tra tecnica e controllo sul campo. Persone che devono capire quando una macchina sta facendo bene il suo lavoro e quando, invece, sta per sbagliare.

Un coordinatore notturno controlla robot umanoidi in un laboratorio di automazione, tra test, attrezzi e procedure di sicurezza.

La società cerca infatti anche operatori di robot umanoidi, chiamati a lavorare direttamente con le macchine per provare e verificare nuove abilità. È il lato meno raccontato dell’intelligenza artificiale applicata al mondo fisico. Dietro un movimento fluido, una presa riuscita o un percorso completato in un magazzino ci sono ore di prove, correzioni e controllo umano. Solo dopo il robot può essere presentato come una soluzione pronta per il mercato. E spesso, prima di quel punto, c’è qualcuno con scarpe antinfortunistiche che ha passato la notte tra log, sensori e reazioni da controllare.

Dai magazzini alla logistica: dove Figure vuole portare i suoi automi

Fondata nel 2022, Figure AI vuole portare i suoi robot umanoidi nei settori dove, secondo l’azienda, pesa di più la mancanza di manodopera: manifattura, spedizioni, logistica, magazzini e vendita al dettaglio. L’idea è partire da lavori strutturati e ripetitivi, per poi arrivare poco alla volta a compiti più complessi. Non la casa del futuro, almeno non subito. Prima vengono gli spazi controllati, i turni, le scatole, gli scaffali, le linee e i processi industriali.

Sul proprio sito, Figure dice di voler offrire risorse per lavori che gli esseri umani non vogliono fare. La prospettiva è più larga e ambiziosa: robot capaci di “pensare, imparare, ragionare e interagire” con ciò che li circonda potrebbero, nel tempo, svolgere alcune attività meglio degli uomini. L’azienda arriva a immaginare un futuro in cui gli esseri umani potrebbero uscire del tutto dal processo, mentre robot costruiscono altri robot e aiutano ad abbassare i costi. Per ora, però, quel futuro passa da un turno di notte che comincia alle dieci e mezza di sera.

Il paradosso della Silicon Valley: automatizzare il lavoro creando nuovi lavori

L’annuncio arriva mentre gli investitori guardano con grande interesse alla robotica e alla cosiddetta physical AI, l’intelligenza artificiale applicata a macchine capaci di muoversi nel mondo reale. Secondo dati PitchBook citati da Business Insider, nella prima metà del 2026 le aziende del settore hanno raccolto nel mondo 33,4 miliardi di dollari. Più dei 28,7 miliardi ottenuti in tutto il 2025 e molto più dei quasi 5 miliardi del 2020. La corsa è aperta. Intanto la rivale Agility Robotics è arrivata in Borsa attraverso una fusione con una Spac.

Figure, poco più di un anno fa, aveva dichiarato una valutazione di 39 miliardi di dollari dopo un round di finanziamento da 1 miliardo guidato da Parkway Venture Capital. Sono numeri che spiegano la posta in gioco. E anche il paradosso: per costruire macchine pensate per ridurre il bisogno di lavoro umano, le aziende stanno creando nuovi lavori umani.

Ruoli tecnici, faticosi, spesso poco visibili. Il “babysitter dei robot” del turno di notte non è fantascienza. È un annuncio di lavoro, con orario, paga e responsabilità. E con una frase che sembra un promemoria per tutta la Silicon Valley: prima che le macchine facciano tutto da sole, qualcuno deve ancora restare lì a guardarle.