Cerca nella cameretta di tuo figlio: 12 minifigure Lego che oggi valgono migliaia di euro

Tra collezionisti, aste e piattaforme specializzate, certi pezzi vengono valutati migliaia di euro perché prodotti in pochi esemplari, distribuiti per poco tempo o resi unici da varianti ed errori di stampa. La caccia passa anche da camerette, cantine e vecchie scatole dimenticate.

Secondo le quotazioni di BrickEconomy, riprese da Giga.de, alcuni personaggi possono superare i 9 mila euro. Ma attenzione: non basta trovare un omino con casco o mantello. Contano l’anno, la confezione, le condizioni, la provenienza. E spesso anche un dettaglio minuscolo.

Il mercato delle minifigure Lego rare è cresciuto insieme al collezionismo online. Siti di valutazione, aste e marketplace hanno reso più semplice confrontare prezzi e disponibilità. A fare la differenza sono soprattutto tre cose: pochi esemplari in circolazione, il legame con marchi amatissimi — da Star Wars a Marvel — e la difficoltà di trovare pezzi completi, senza graffi, rotture o accessori mancanti.

Minifigure Lego rare, perché i prezzi sono esplosi

“La differenza la fanno i dettagli”, scrivono spesso i venditori nelle schede: un braccio stampato, un mantello originale, una bustina ancora sigillata. Sembrano particolari da poco. Per chi compra, invece, valgono moltissimo.

Negli ultimi anni le valutazioni sono salite anche perché molte figure distribuite come omaggi, oppure inserite in set precisi, non sono mai tornate in produzione. Chi le aveva ricevute a una fiera, magari nel 2012 o nel 2013, poteva considerarle un semplice gadget.

Oggi alcuni di quei pezzi vengono trattati come piccoli oggetti da investimento. Con una precisazione necessaria: le cifre indicate da piattaforme come BrickEconomy sono stime di mercato. Il prezzo vero lo fa una vendita conclusa, non la richiesta sparata in un annuncio.

Controllo con lente di una minifigure dorata e altri personaggi da costruzione, simbolo della caccia ai pezzi rari.

In cima alla lista c’è una minifigure Spider-Man distribuita come giveaway alla San Diego Comic-Con 2013. Secondo BrickEconomy, la valutazione si aggira intorno ai 9.899 euro. Un annuncio citato da Giga.de arrivava addirittura a chiedere 18.900 euro.

Subito dopo compare Mr. Gold, uscito nel 2013 nella Minifigures Series 10: ne furono prodotti 5.000 esemplari, inseriti a caso nelle bustine cieche, ognuno con un numero seriale. La sua stima è indicata attorno ai 7.858 euro, con offerte online anche vicine ai 7.000 euro.

Tra le figure più cercate ci sono anche Spider-Woman, esclusiva della San Diego Comic-Con 2013 e valutata circa 5.528 euro, e Iron Man, giveaway della New York Toy Fair 2012, stimato intorno ai 5.080 euro. Nel mondo DC spiccano il Superman con costume nero, indicato a circa 4.077 euro, e Green Arrow, sempre legato alla Comic-Con 2013, valutato circa 2.830 euro. Sul fronte Star Wars, invece, si trovano il C-3PO cromato oro del 2007, stimato a 3.169 euro, il Boba Fett Cloud City con braccia e gambe stampate, indicato a 2.762 euro, e il meno noto Finch Dallow, pilota della Resistenza, valutato circa 2.112 euro.

Errori di stampa, edizioni limitate e fiere: così una minifigure diventa introvabile

A rendere una minifigure introvabile non è sempre la fama del personaggio. Il caso del Commander Fox lo dimostra bene. Il clone trooper, legato al set Separatist Spider Droid, deve parte del suo valore a un errore di stampa sul torso, che lo ha trasformato in una rarità inattesa. Secondo BrickEconomy, questa variante viene valutata circa 2.661 euro. Il set di partenza non era di per sé rarissimo. È stata l’anomalia a cambiare tutto. Da quel momento il pezzo è finito nel mirino dei collezionisti.

Le edizioni da fiera seguono un’altra regola. Figure come Shadow Leonardo delle Teenage Mutant Ninja Turtles, esclusiva Comic-Con del 2012 e stimata intorno ai 2.344 euro, non erano pensate per la vendita normale. Si trovavano per pochi giorni, spesso in quantità limitate, in un luogo preciso. Chi non era lì, in quel momento, restava fuori. Anche per questo il giro delle convention americane — San Diego, New York, eventi promozionali — è diventato una specie di mappa del tesoro per chi cerca Lego da collezione.

Autenticità, condizioni e quotazioni: cosa controllare prima di vendere

Prima di mettere in vendita una minifigure Lego rara, gli esperti consigliano di controllare con calma autenticità, condizioni e completezza. Servono fotografie chiare di torso, testa, gambe, braccia e accessori. Vanno verificati eventuali codici, numeri seriali e dettagli di stampa. Nel caso di Mr. Gold, per esempio, la numerazione individuale è decisiva. Per altri pezzi contano mantelli, caschi, visiere, armi o basi originali. Una sostituzione, anche minima, può abbassare molto il valore.

Le quotazioni vanno confrontate su più fonti: BrickEconomy, vendite concluse sui marketplace, forum di collezionisti e negozi specializzati. Occhio però agli annunci con prezzi altissimi: una richiesta non è una vendita. Meglio conservare eventuali confezioni, istruzioni o prove d’acquisto, se ci sono ancora, e valutare una perizia nei casi più costosi. In una scatola in soffitta potrebbe esserci davvero una minifigure da migliaia di euro. Prima di festeggiare, però, conviene guardarla bene. Anche sotto una buona luce.