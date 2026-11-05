Perché i cellulari vengono testati su una testa finta piena di liquido?

Lo scopo è capire quanta energia delle onde radio può essere assorbita dal corpo quando il telefono è vicino all’orecchio. Da qui si calcola il SAR, cioè il tasso di assorbimento specifico, e si verifica se il dispositivo resta entro i limiti previsti.

La testa usata nei test si chiama SAM, acronimo di Specific Anthropomorphic Mannequin. Non è un manichino da scena e non contiene un “cervello” ricostruito in laboratorio. È uno strumento tecnico, pensato per rendere ripetibile la misura del SAR degli smartphone. Ha la forma di una testa umana standard e viene riempita con un liquido conduttivo studiato per imitare alcune proprietà dei tessuti biologici, soprattutto il modo in cui reagiscono ai campi elettromagnetici e al riscaldamento.

Vista da fuori, la scena può sembrare strana: un telefono appoggiato a un orecchio di plastica, una sonda immersa nel liquido, tecnici davanti a uno schermo. Ma è proprio questa impostazione a rendere il test utile. Come spiega l’ANFR, l’agenzia francese che si occupa anche del controllo delle frequenze radio, il manichino consente di valutare l’esposizione in condizioni precise, senza usare persone e senza affidarsi a stime generiche.

Come si misura l’energia assorbita dalle onde radio

Durante la prova, lo smartphone viene sistemato contro il manichino nelle posizioni previste dal protocollo, di solito vicino all’orecchio, come durante una telefonata. A quel punto una sonda di misura entra nel liquido e rileva il campo elettrico generato dal dispositivo. Da quei dati si calcola il tasso di assorbimento specifico, espresso in watt per chilogrammo.

Un manichino riempito di liquido con uno smartphone vicino all’orecchio, tipico setup dei test SAR in laboratorio.

Il punto è semplice: il laboratorio non misura una sensazione, né una generica “potenza” del telefono. Misura quanta energia delle radiofrequenze viene assorbita da una porzione del materiale che simula il tessuto umano. Nel metodo richiamato dall’ANFR, il valore viene calcolato come media su 10 grammi di tessuto simulato, così da avere un dato confrontabile tra modelli diversi.

Il test non viene fatto su una persona per un motivo pratico e di sicurezza: la sonda deve entrare nel materiale da esaminare, cosa impossibile in una prova diretta sul corpo umano. Il manichino SAM, invece, offre sempre la stessa forma, lo stesso liquido e le stesse condizioni di partenza. È la logica dei controlli di laboratorio: cambiare il meno possibile, per capire davvero cosa cambia nel dispositivo.

Perché il test si fa alla massima potenza del telefono

Nei test sul SAR, il telefono viene fatto trasmettere nelle condizioni previste dal protocollo, spesso alla massima potenza utile per la misura. Questo non vuol dire che, nella vita di tutti i giorni, lo smartphone lavori sempre così. Anzi: quando la rete è vicina e il segnale è buono, il dispositivo può ridurre la potenza di trasmissione. In laboratorio, però, si sceglie una condizione prudente. La differenza conta.

Una chiamata fatta all’aperto, vicino a un’antenna, non è la stessa cosa di una telefonata in un garage o in una zona con poca copertura, dove il telefono può aumentare lo sforzo per restare collegato. Per questo il test fissa uno scenario controllato, severo e ripetibile, invece di provare a riprodurre ogni possibile uso reale.

Secondo l’ANFR, il valore ottenuto non rappresenta necessariamente l’esposizione media di una persona nell’arco della giornata. Pesano la durata della chiamata, la distanza dal corpo, la qualità del segnale, il modo in cui si usa il telefono, la presenza di auricolari o vivavoce. Il SAR misurato in laboratorio, quindi, è un parametro di conformità. Non una previsione minuto per minuto di ciò che accade in tasca, in treno o alla scrivania.

Cosa significa davvero il limite europeo di 2 W/kg

Nell’Unione europea, per testa e tronco il limite di SAR è fissato a 2 W/kg, calcolato su 10 grammi di tessuto. È il valore che i produttori devono rispettare perché un telefono possa essere considerato conforme alle regole del mercato europeo. Il dato, riportato nelle schede tecniche o nella documentazione del dispositivo, serve quindi a verificare il rispetto di una soglia.

Non basta, da solo, a classificare in modo automatico un telefono come “sicuro” o “non sicuro” in ogni situazione possibile. Qui nasce spesso l’equivoco. Due smartphone con valori SAR diversi restano entrambi entro la norma se non superano il limite, ma quel numero non racconta da solo come verranno usati. Un telefono tenuto lontano dalla testa, magari con gli auricolari, può comportare un’esposizione diversa rispetto allo stesso apparecchio premuto all’orecchio per una lunga chiamata.

La misura, insomma, va letta per quello che è: un controllo tecnico standardizzato. La Commissione europea, nei materiali informativi sull’esposizione ai campi a radiofrequenza, richiama proprio la necessità di valutare questi fenomeni con criteri scientifici e limiti condivisi. Dietro la testa piena di liquido non c’è dunque una curiosità da laboratorio, ma un passaggio concreto della filiera di controllo: mettere lo smartphone in una condizione misurabile, verificare il SAR e ridurre al minimo l’incertezza. Una procedura poco visibile, certo. Ma decisiva per confrontare i dispositivi con le stesse regole.