Come 'restaurare' un cellulare usato e farlo tornare come nuovo

Chi compra o vende un cellulare usato dovrebbe fare una cosa prima di tutto: riportarlo alle impostazioni di fabbrica. È il modo più sicuro per consegnare un telefono “pulito”, pronto per essere configurato da zero, e per non lasciare in giro foto, account, app, chat e dati personali. La procedura non è difficile, ma va fatta con un minimo di attenzione. Cambia tra Android e iPhone, può richiedere password e credenziali precise e, se si parte senza un backup, il rischio è perdere qualcosa che non era stato salvato altrove.

Perché il reset di fabbrica non cancella i dati salvati nel cloud

Il ripristino di fabbrica cancella dal telefono i dati presenti nella memoria interna: app installate, impostazioni, file scaricati, account configurati e contenuti salvati sul dispositivo. Google, nel suo Centro assistenza, chiarisce che su Android il reset elimina i dati del telefono e disinstalla le app, ma non cancella ciò che era già stato sincronizzato online, per esempio su Google Drive, Google Foto o altri servizi cloud.

È un passaggio che crea spesso confusione. Cancellare il telefono non vuol dire cancellare tutto ciò che esiste anche su internet. Le foto sincronizzate, i contatti legati all’account e i documenti caricati sul cloud possono restare disponibili anche dopo il reset, se si hanno email e password. In pratica: il telefono torna pulito, l’account no. È una regola semplice, ma importante.

Su iPhone il discorso è molto simile. Apple distingue tra il ripristino di alcune impostazioni e l’opzione “Borrar contenuto e impostazioni”, che in italiano corrisponde a “Inizializza contenuto e impostazioni”. La prima può sistemare rete, privacy, tastiera o altre preferenze, ma non cancella davvero foto, messaggi e dati personali. Per vendere o comprare un dispositivo usato, serve invece la cancellazione completa.

Backup, batteria e credenziali: cosa preparare prima di iniziare

Prima di avviare il reset del cellulare, meglio perdere qualche minuto e controllare tre cose: backup, batteria e credenziali. È la parte meno visibile, ma spesso è quella che evita i problemi peggiori. Se ci sono foto, chat, documenti o contatti da tenere, bisogna salvarli prima su cloud, computer o memoria esterna. Dopo la cancellazione, recuperarli potrebbe non essere più possibile.

Su Android conviene avere subito a portata di mano l’indirizzo email e la password dell’account Google collegato al telefono. Servono anche PIN, sequenza o password di sblocco. Su molti modelli, dopo il ripristino, il sistema può chiedere le stesse credenziali per verificare che il dispositivo non sia stato rubato o azzerato senza permesso. È una protezione utile, certo. Ma può diventare un problema per chi compra un usato senza controllare prima.

Conta anche la carica. I produttori consigliano di fare il ripristino con una batteria ben carica, meglio se intorno al 70%, e con una connessione Wi-Fi o dati stabile. L’operazione può durare diversi minuti e, in alcuni casi, avvicinarsi a un’ora. Se nel telefono c’è una microSD cifrata, va decifrata prima del reset: altrimenti i file sulla scheda potrebbero diventare illeggibili.

La procedura su Android: dal menu Impostazioni alla schermata iniziale

Per riportare uno smartphone Android alle condizioni di fabbrica, il percorso può cambiare un po’ a seconda del marchio. Samsung, Xiaomi, Motorola, Oppo e altri non usano sempre gli stessi menu. La strada, però, è più o meno questa: si entra in Impostazioni, si cerca la voce legata al sistema o alla gestione generale, poi si apre Ripristino e si sceglie Ripristino dati di fabbrica.

A quel punto il telefono mostra un riepilogo di quello che verrà cancellato. È l’ultimo momento utile per fermarsi. Se si va avanti, il sistema può chiedere PIN, impronta, password o sequenza di sblocco. Poi arriva il comando finale, spesso indicato come “Elimina tutto” o con una formula simile. Una volta confermato, il dispositivo si riavvia e parte la cancellazione.

Alla fine compare la configurazione iniziale, la stessa che si vede quando si accende un telefono nuovo: lingua, rete Wi-Fi, account e impostazioni di base. Se il cellulare deve essere venduto, è meglio fermarsi lì, senza inserire nuovi dati personali. Chi lo compra, invece, deve controllare che non venga richiesto l’account del vecchio proprietario. Se succede, serve il suo intervento. Non è un dettaglio da sistemare dopo.

La procedura su iPhone: cancellare contenuti, configurazione ed eventuale eSIM

Su iPhone, per cancellare davvero il dispositivo, bisogna aprire Impostazioni, poi Generali e quindi Trasferisci o inizializza iPhone. Da lì va scelta l’opzione Inizializza contenuto e impostazioni, non i ripristini parziali. Il telefono chiederà il codice di sblocco e, se necessario, la password dell’account Apple collegato.

Questa procedura rimuove contenuti personali, impostazioni, app e legami con l’utente precedente. Anche in questo caso, però, i dati già salvati su iCloud non spariscono dal cloud solo perché l’iPhone viene inizializzato. Restano nell’account Apple e si possono recuperare con le credenziali corrette. Per questo, prima di vendere un iPhone, è prudente controllare anche l’uscita dai servizi personali e la rimozione del dispositivo dall’account, quando viene richiesta.

Un punto delicato riguarda la eSIM. Se l’iPhone usa una SIM digitale, durante la cancellazione può comparire la scelta tra conservarla o eliminarla. Chi sta cedendo il telefono deve fare attenzione: cancellare la eSIM può rendere necessario contattare l’operatore per riattivare il piano su un altro dispositivo. Chi compra, invece, deve ricevere un telefono libero da profili non suoi. Solo così il cellulare usato torna davvero pronto per una nuova configurazione, senza tracce del proprietario precedente.