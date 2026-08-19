Perché il cellulare si surriscalda in estate? Ecco che cosa succede veramente e come reagire

Per molti utenti, soprattutto in estate, il cellulare si surriscalda anche durante gesti normalissimi: in spiaggia, in auto, in treno o sul divano di casa. Il motivo è quasi sempre lo stesso: app pesanti, sole diretto, ricarica e componenti ormai stanchi obbligano processore, batteria e schermo a lavorare più del dovuto. La scena è nota: telefono caldo in mano, luminosità al massimo, una videochiamata alle 14.30 o una partita online sotto l’ombrellone. Poi compare l’avviso: temperatura troppo alta. A quel punto conviene fermarsi, almeno per qualche minuto.

App pesanti, sole e ricarica: quando il telefono va in crisi

Il surriscaldamento dello smartphone arriva più facilmente quando il telefono deve reggere attività molto impegnative: giochi 3D, video in alta definizione, navigatore GPS acceso per ore, app di realtà aumentata o lunghe sessioni sui social con la fotocamera attiva.

In quei momenti lavorano insieme CPU e GPU, i componenti che gestiscono dati e grafica, e il calore si sente subito. Un conto è che il telefono diventi tiepido. Un altro è che scotti. Lo ripetono spesso anche i tecnici dell’assistenza, quando si trovano davanti dispositivi portati in negozio dopo una giornata al mare.

Il caldo esterno, poi, fa il resto. Lasciare il telefono sul cruscotto dell’auto, anche solo per venti minuti, o usarlo sotto il sole diretto può spingere la temperatura interna oltre i limiti di sicurezza fissati dal sistema operativo. Non è un dettaglio da poco: sia Apple sia i produttori Android spiegano nelle guide ufficiali che l’esposizione prolungata alle alte temperature può ridurre le prestazioni e accorciare la vita della batteria agli ioni di litio. Anche la ricarica rapida, soprattutto se nel frattempo si continua a usare il telefono, aggiunge altro calore. Messaggi, video, mappe e cavo collegato: una combinazione da evitare.

Malware, processi in background e batteria usurata: le cause da controllare

Non sempre, però, il problema è il sole. Un telefono che si scalda senza motivo apparente, magari appoggiato sul tavolo con lo schermo spento, può avere app fatte male, servizi ancora attivi in background o, nei casi peggiori, software dannosi scaricati da fonti poco sicure.

Alcune applicazioni continuano a sincronizzare dati, mandare notifiche, aggiornare posizione e contenuti anche quando l’utente pensa di averle chiuse. Il consumo resta basso, ma continuo. E alla lunga si sente. C’è poi il fattore età. Dopo due o tre anni di uso intenso, una batteria usurata può diventare meno efficiente e scaldare di più sia durante la carica sia durante l’uso.

I segnali sono abbastanza chiari: autonomia ridotta, percentuale che cala a scatti, spegnimenti improvvisi al 15 o al 20 per cento. Nei centri assistenza, in questi casi, il primo controllo riguarda quasi sempre proprio lo stato della batteria. Su molti smartphone c’è una voce dedicata nelle impostazioni; su altri serve un test tecnico. “Se il telefono scalda e la batteria dura mezza giornata, spesso il problema è lì”, raccontano gli addetti alle riparazioni.

Le mosse pratiche per raffreddarlo e capire quando è ora di cambiarlo

Quando il cellulare è troppo caldo, la prima cosa da fare è la più semplice: smettere di usarlo. Meglio togliere l’eventuale cover, scollegarlo dalla corrente e lasciarlo in un luogo fresco, all’ombra. Niente freezer e niente frigorifero: lo sbalzo di temperatura può creare condensa e danneggiare i componenti interni.

Conviene aspettare dieci o quindici minuti, con lo schermo spento, chiudendo magari le app aperte e disattivando per un po’ GPS, hotspot, Bluetooth e luminosità automatica se non servono. Per evitare che il problema si ripeta, meglio usare caricabatterie originali o certificati, non ricaricare il telefono sotto il cuscino o su superfici che trattengono calore, aggiornare il sistema operativo e cancellare le app inutilizzate.

Anche controllare le autorizzazioni può aiutare: posizione sempre attiva, notifiche continue e aggiornamenti automatici pesano più di quanto sembri. Se però il telefono continua a scaldarsi anche dopo questi accorgimenti, oppure mostra rigonfiamenti, odori strani, spegnimenti frequenti o ricariche instabili, è meglio rivolgersi all’assistenza.

A volte basta cambiare la batteria. In altri casi, soprattutto con modelli molto vecchi, può essere arrivato il momento di valutare un nuovo smartphone, più efficiente e più preparato a gestire il calore.