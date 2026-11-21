Il motivo è chiaro: in certe condizioni può esporre dati sensibili, memoria dei sistemi e aprire la strada all’esecuzione di codice da remoto. L’allarme riguarda soprattutto server aziendali e servizi online, non il singolo utente che naviga da casa. Oracle e il progetto OpenJDK hanno già pubblicato gli aggiornamenti correttivi. Ora il punto è capire dove Java è installato e con quali versioni: non tutti i sistemi sono vulnerabili, ma dove i requisiti tecnici coincidono il rischio è reale.

La vulnerabilità, registrata come CVE-2026-114938, riguarda un componente di OpenJDK, la piattaforma open source alla base di molte installazioni Java usate in aziende e servizi online. A individuarla sono stati i ricercatori della società Calif, che hanno poi diffuso dettagli tecnici e un codice dimostrativo per riprodurre il problema. Java, nato negli anni Novanta, è ancora molto presente nei software bancari, nei sistemi di autenticazione, nelle piattaforme web e negli strumenti aziendali. Spesso lavora dietro le quinte, dentro server e applicazioni che l’utente finale non vede mai.

Il nodo è proprio questo: Java4Shell non riguarda tanto il pc di casa usato per leggere la posta o aprire il browser, quanto i server aziendali che ricevono richieste dalla rete. Alcune applicazioni, poi, si portano dietro una propria versione di Java, magari non registrata in modo chiaro dagli amministratori. “Prima di aggiornare bisogna sapere dove Java è installato”, è la raccomandazione che circola tra i team di sicurezza. Sembra una cosa ovvia. Nelle infrastrutture grandi, però, spesso non lo è affatto.

OpenJDK, Java e GraalVM: le versioni vulnerabili da verificare subito

Secondo gli avvisi tecnici richiamati da CERT-EU, Oracle, Red Hat e altri fornitori, la falla interessa soprattutto la linea OpenJDK 17, dalla versione 17.0.6 fino a quelle precedenti alla 17.0.21.1. Coinvolte anche alcune release delle linee 21, 25 e 27, prima dei rispettivi aggiornamenti correttivi. Tra le versioni indicate come sicure ci sono Java 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1 e 27.0.1.1.

Un tecnico controlla server e log in un data center, contesto tipico delle verifiche urgenti dopo una falla come Java4Shell.

Da controllare anche una specifica versione di Java 8 Enterprise Performance Pack, per cui è disponibile la correzione 8u513-perf, e alcune distribuzioni GraalVM. In base alle informazioni diffuse, non risultano invece colpite Java 8 standard e Java 11. La verifica, però, deve essere precisa: non basta dire “abbiamo Java 17”. Bisogna leggere la versione completa, con tutti i numeri dopo il punto. Solo così si capisce se il sistema rientra tra quelli esposti.

A rendere il quadro più complicato c’è il fatto che molti fornitori distribuiscono Java con tempi e numerazioni proprie. Per questo gli amministratori sono invitati a controllare gli avvisi dei vendor usati in azienda, dai servizi cloud agli strumenti interni. Il punteggio di gravità assegnato alla vulnerabilità è 8,1 su 10 nella scala CVSS 3.1: alto, ma non al massimo. Perché la falla possa essere sfruttata, infatti, devono incastrarsi condizioni tecniche precise.

Memoria, Base64 e codice da remoto: come può essere sfruttata Java4Shell

Il difetto riguarda una funzione usata per leggere dati codificati in Base64, un formato molto comune per rappresentare informazioni con caratteri testuali, anche nelle procedure di accesso e nello scambio di dati tra servizi. Se quella funzione riceve una sequenza costruita apposta, su alcune architetture il programma può scrivere oltre lo spazio di memoria previsto. Gli esperti la chiamano corruzione della memoria: in sostanza, un dato finisce dove non dovrebbe e altera aree vicine.

Da qui nasce il rischio più grave. In determinate condizioni, un aggressore potrebbe leggere informazioni riservate presenti nella memoria o arrivare all’esecuzione di codice da remoto, cioè inviare istruzioni a un sistema senza avere un accesso autorizzato. I test dei ricercatori hanno riguardato applicazioni come Jenkins, Jira e Keycloak, strumenti usati per sviluppo software, gestione di progetti e autenticazione. Questo non vuol dire che ogni installazione di quei prodotti sia compromessa. Vuol dire, però, che scenari realistici esistono.

Servono più elementi insieme: una versione vulnerabile, un processore Intel o AMD a 64 bit compatibile con istruzioni AVX-512 VBMI, e un’applicazione che permetta a dati preparati dall’attaccante di raggiungere la funzione coinvolta. I sistemi con processori ARM64, secondo le informazioni disponibili, non sono interessati. La società GreyNoise, che monitora attività sospette su Internet, ha rilevato al 19 novembre oltre 180 richieste compatibili con tentativi di sfruttamento, provenienti da cinque indirizzi IP. Sui propri sensori, però, non ha osservato intrusioni riuscite.

Aggiornamenti e misure temporanee: cosa fare per ridurre il rischio

La prima misura è installare gli aggiornamenti di sicurezza pubblicati il 17 novembre da Oracle e dal progetto OpenJDK, controllando anche le patch dei singoli fornitori. In azienda il lavoro parte dall’inventario: server, container, ambienti cloud, applicazioni interne e pacchetti che includono una propria Java Virtual Machine. Poi vanno fissate le priorità. Prima i servizi esposti su Internet, perché sono i più facili da raggiungere per chi prova un attacco dall’esterno.

Dopo l’aggiornamento, i processi Java devono essere riavviati: altrimenti la correzione non diventa effettiva. Nei sistemi più delicati è prudente provare la compatibilità prima di distribuire la patch su larga scala, e poi verificare che la versione installata sia davvero quella giusta. Se non si può intervenire subito, gli amministratori possono disattivare in via temporanea la funzione di Java che accelera l’elaborazione dei dati Base64 coinvolta nella falla. È una misura provvisoria, non una soluzione definitiva, e può avere effetti sulle prestazioni.

La prevenzione passa anche da attività meno visibili, ma decisive: tenere aggiornato l’elenco dei software, rimuovere componenti inutilizzati, limitare i privilegi degli account e separare i sistemi più critici dal resto della rete. Servono poi monitoraggio, backup verificati e procedure di ripristino già provate. L’autenticazione a più fattori aiuta contro il furto di credenziali, ma non blocca da sola Java4Shell, perché in alcune applicazioni l’attacco può arrivare prima del controllo dell’identità. Per gli utenti finali, invece, la regola resta semplice: aggiornare sistema operativo e applicazioni. La messa in sicurezza dei server spetta ai gestori delle piattaforme.