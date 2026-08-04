C'è una cosa che la mia casa tech non può fare e che un gadget da 20 euro del 1984 può fare

Si chiama The Clapper e MakeUseOf lo ha rimesso alla prova dopo averlo comprato su Amazon per circa 25-28 dollari. Il risultato? Fa ancora quello per cui era diventato famoso: accende e spegne lampade e piccoli apparecchi con un battito di mani. Senza app, senza account, senza Wi-Fi.

Per chi è cresciuto davanti alla televisione negli anni ’90, The Clapper non è una semplice presa elettrica. È un pezzo di memoria domestica. C’erano quegli spot martellanti, lo slogan “clap on, clap off” e l’idea, quasi da numero di magia, di comandare una lampada battendo le mani.

Il prodotto era stato lanciato nel 1984 e prometteva una piccola comodità quotidiana: niente interruttori da cercare al buio, niente telecomandi spariti tra i cuscini. Bastavano due o tre battiti. Oggi sembra poco. Allora sapeva di futuro.

La sorpresa, racconta l’autore della prova, è stata scoprire che nel 2026 The Clapper è ancora in vendita. Su Amazon costa di solito tra 20 e 28 dollari, con le solite oscillazioni di prezzo. Anche la confezione sembra rimasta fedele a un’altra epoca: linee semplici, grafica essenziale, quel modo molto diretto di vendere un prodotto tipico degli anni ’80. Niente design sofisticato, niente promesse da casa iperconnessa. Solo una scatola, una presa e una funzione chiara: collegare un apparecchio e comandarlo con le mani.

Come funziona The Clapper: due prese, un microfono e nessuna app

Il funzionamento di The Clapper è quasi disarmante. Si infila in una normale presa a muro e offre due uscite elettriche, da controllare con sequenze diverse: due battiti per la prima presa, tre per la seconda. Dentro ci sono un microfono, alcune spie che indicano quando il dispositivo sta “ascoltando” e un selettore per regolare la sensibilità, alta o bassa.

Una presa “clap” accende una lampada con un battito di mani, richiamando i gadget domestici anni ’80 senza app né Wi‑Fi.

Non bisogna scaricare nulla. Non serve creare un profilo, non c’è una procedura di abbinamento, non ci sono password da ricordare e la rete Wi-Fi di casa non c’entra. Si attacca alla presa, si collega una lampada o un piccolo elettrodomestico, e si parte. “È davvero plug and play”, ha spiegato l’autore della prova, marcando la distanza da tanti prodotti di domotica di oggi, spesso legati ad aggiornamenti, hub, assistenti vocali e passaggi non sempre immediati.

C’è anche un dettaglio pratico: The Clapper può essere inserito nella presa senza bloccare per forza l’altra uscita disponibile, a seconda di com’è fatta la parete. Sembrano particolari minimi, ma nell’uso di tutti i giorni pesano. Soprattutto per un prodotto pensato, fin dagli spot originali, per chi vuole comodità subito, non funzioni complicate.

La prova d’uso: perché il battito batte Alexa in immediatezza

Il confronto più interessante è quello con i sistemi di oggi, a partire da Alexa e dagli speaker smart della linea Echo. Dopo mesi di problemi con una configurazione domestica basata sull’assistente vocale, l’autore racconta di aver trovato in The Clapper una risposta più rapida e più prevedibile. Si battono le mani, la lampada si accende. Punto. Nessuna frase da ripetere, nessun microfono che capisce male, nessun comando lasciato a metà perché la connessione fa le bizze.

È qui che un gadget con più di quarant’anni sulle spalle mostra una qualità spesso dimenticata nella casa intelligente: l’immediatezza. Gli assistenti vocali fanno molte più cose, certo. Gestiscono routine, musica, calendari e tanti dispositivi insieme. Ma per un gesto semplice — accendere una luce vicino al letto, spegnere una lampada in salotto, far partire un ventilatore — il battito delle mani può risultare persino più naturale della voce. Un gesto netto. Facile da ripetere.

La prova non trasforma The Clapper in un sostituto della domotica moderna. Sarebbe esagerato. Però riporta al centro una domanda molto concreta: quanta tecnologia serve davvero per risolvere un problema semplice? In molte case, tra app da aggiornare, account dimenticati e reti che cambiano nome, la risposta è meno ovvia di quanto sembri.

Limiti, prezzo e modalità sicurezza: cosa può ancora offrire un gadget di 42 anni

I limiti ci sono e vanno tenuti presenti prima dell’acquisto. The Clapper non è pensato per dispositivi con spina a tre poli, perché non supporta il collegamento di terra. Questo restringe l’uso a prodotti semplici: lampade, luci natalizie, piccoli ventilatori, alcune macchine da caffè o apparecchi simili. Non va bene, per esempio, con una ciabatta protetta da sovratensione, proprio perché quel tipo di accessorio richiede il terzo polo.

Il prezzo resta uno dei suoi punti forti: circa 28 dollari su Amazon, spesso meno durante promozioni o variazioni di listino. Per un dispositivo nato nel 1984, la sua resistenza sul mercato è curiosa, ma non inspiegabile. Funziona perché non promette di fare tutto. Fa una cosa sola e la fa senza chiedere altro all’utente.

C’è infine la modalità “Away”, pensata come piccola funzione di sicurezza domestica. In questa modalità, il dispositivo può accendere gli apparecchi collegati quando sente rumori nella stanza, come passi, voci o l’apertura di una porta. Collegato a una lampada vicino all’ingresso, può illuminare l’ambiente appena percepisce un suono e spegnersi dopo alcuni minuti. Non sostituisce un sistema d’allarme, naturalmente. Ma per un gadget di 42 anni, resta un’idea pratica, facile da capire e, soprattutto, ancora utilizzabile.