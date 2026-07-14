C'è solo un posto sicuro dove tenere il telefono in spiaggia per evitare che diventi di fuoco: e non quello che tutti pensano

Ma tra sole, sabbia, acqua e rischio di furto, basta poco per rovinarlo o perdere dati e contatti. Il telefono lasciato sulla sdraio alle 13, lo schermo bollente, i granelli nella porta di ricarica, una notifica che non arriva più. “Pensavo resistesse a tutto”, si sentono dire spesso i tecnici nei centri assistenza. Non è così. Anche i modelli più nuovi hanno limiti precisi, indicati dai produttori e dalle certificazioni IP.

Il primo nemico dello smartphone in spiaggia è il caldo. Soprattutto quando il telefono resta sotto la luce diretta del sole, con lo schermo rivolto verso l’alto. In pochi minuti, sulla sabbia chiara o su un lettino di plastica, la temperatura può salire parecchio. Il dispositivo rallenta, abbassa la luminosità, blocca alcune funzioni e, nei casi peggiori, mostra l’avviso di surriscaldamento.

Non è solo un disagio passeggero. Le batterie agli ioni di litio, presenti nella maggior parte degli smartphone, soffrono le temperature alte. Con il tempo possono perdere capacità, e l’autonomia può calare anche dopo poche settimane di uso poco attento.

Sabbia nelle porte e negli altoparlanti: i controlli prima e dopo la spiaggia

La regola è semplice: mai lasciare il telefono al sole nelle ore più calde, più o meno tra le 11 e le 16. Meglio tenerlo in borsa, sotto l’ombrellone, oppure avvolto in un asciugamano asciutto. Senza chiuderlo però in sacchetti o custodie che trattengono il calore. Attenzione anche alla ricarica: collegare lo smartphone a un power bank quando è già caldo può peggiorare le cose. Se il modello lo permette, conviene impostare il limite di ricarica all’80%, una funzione ormai presente su molti dispositivi recenti e utile per stressare meno la batteria nelle giornate più torride.

Uno smartphone tenuto all’ombra sotto un asciugamano in spiaggia, per ridurre rischi di sole, sabbia e schizzi d’acqua.

La sabbia si vede meno dell’acqua, ma può fare danni veri allo smartphone. Si infila nella porta USB-C o Lightning, resta negli altoparlanti, graffia lo schermo se viene strofinata con un panno. Basta appoggiare il telefono sull’asciugamano dopo un bagno, magari con le mani ancora umide, e qualche granello finisce nelle fessure. Il problema si scopre dopo: il caricatore non entra bene, l’audio gracchia, il microfono sembra ovattato.

Prima di andare al mare vale la pena controllare la certificazione IP del proprio dispositivo, sul sito del produttore o nel manuale. La prima cifra dopo “IP” indica la protezione da polvere e particelle solide: un valore IP5 o IP6 offre una buona difesa dalla sabbia, ma non significa che il telefono possa essere trattato come una paletta o un secchiello.

A fine giornata, meglio scuoterlo con delicatezza e usare un pennellino morbido o aria a bassa pressione. Da evitare spilli, graffette e oggetti metallici nelle porte. “Non forzate mai il connettore”, ripetono spesso i riparatori: un granello schiacciato può trasformarsi in un danno da laboratorio.

Acqua, spruzzi e immersioni: come leggere davvero la certificazione IP

Per l’acqua vale lo stesso discorso: la certificazione IP va letta bene, senza fermarsi agli slogan pubblicitari. La seconda cifra indica il grado di protezione dai liquidi, da 0 a 9. Un telefono IPX4 resiste agli spruzzi, un modello IPX7 può sopportare un’immersione temporanea fino a circa un metro, mentre IPX8 indica una resistenza maggiore, secondo le condizioni fissate dal produttore.

C’è però un dettaglio importante: i test vengono fatti di solito in acqua dolce e controllata. Non in mare, tra sale, cloro, sabbia e creme solari. Per questo portare lo smartphone in acqua per fare foto sott’acqua resta una scelta da valutare con prudenza.

Anche se il dispositivo è dichiarato resistente, una caduta, una riparazione già fatta o una guarnizione consumata possono ridurne la tenuta. Se il telefono si bagna con acqua salata, è consigliabile spegnerlo, asciugarlo con un panno morbido e, se le istruzioni del produttore lo prevedono, risciacquarlo con poca acqua dolce prima di lasciarlo asciugare. Niente phon, niente riso, niente sole diretto “per fare prima”. Il rischio è solo peggiorare il danno.

Il problema più semplice, in spiaggia, è spesso anche il più concreto: dove lasciare lo smartphone quando si va a fare il bagno. Se lo stabilimento ha armadietti o locker, usarli è la scelta più sicura. In alternativa, una custodia impermeabile con laccio può permettere di portare il telefono con sé, purché sia di buona qualità e chiusa bene.

Lasciarlo sotto l’ombrellone, coperto da un telo, non sempre basta. Soprattutto nelle spiagge affollate, tra mezzogiorno e primo pomeriggio, quando molte persone si allontanano nello stesso momento.

Prima della partenza è bene attivare Dov’è su iPhone e Trova il mio dispositivo su Android, lasciando accesi GPS, rete cellulare e Bluetooth. Chi usa uno smartwatch può anche impostare un avviso quando il telefono si allontana dal raggio di connessione: una vibrazione al polso, a volte, evita una brutta sorpresa.

C’è poi il nodo roaming. Nei Paesi dell’Unione europea chiamate, SMS e dati seguono le regole del “roam like at home”, entro i limiti della propria offerta. Fuori dall’Ue, invece, compresi Svizzera e Regno Unito, i costi possono cambiare molto. Meglio controllare l’app dell’operatore prima di partire o valutare una eSIM locale, da attivare all’arrivo, per evitare addebiti inattesi durante la vacanza.