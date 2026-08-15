C'è solo un modo per pulire correttamente lo smartphone e abbiamo sempre sbagliato

E alla lunga possono risentirne igiene, ricarica, audio e qualità delle foto. Servono pochi strumenti: un panno in microfibra, alcol nella giusta dose e un po’ di cautela. Il problema, semmai, è il contrario: usare prodotti troppo aggressivi o infilare dove non si dovrebbe strumenti improvvisati.

Lo schermo dello smartphone è la parte che si sporca prima. Impronte, aloni, tracce di grasso: basta qualche ora di uso e il display è già segnato. Meglio però non farsi tentare dai detergenti di casa, da quelli per i vetri o per le superfici generiche. Possono contenere sostanze abrasive e rovinare il rivestimento oleofobico, lo strato che aiuta a limitare le impronte. La soluzione più sicura resta un panno morbido che non lasci pelucchi, appena inumidito con alcol isopropilico al 70% oppure alcol etilico al 75%. Il liquido, però, non va mai spruzzato direttamente sul telefono.

Conta anche il modo in cui si pulisce. Meglio usare movimenti circolari, leggeri, senza premere sul vetro e senza insistere troppo sugli angoli, dove l’umidità può avvicinarsi alle fessure. Se c’è una pellicola protettiva, il metodo non cambia, ma si può stare un po’ più tranquilli: molti graffi che sembrano sul display, in realtà, sono sulla pellicola e spariscono quando la si sostituisce.

Anche la scocca posteriore e i bordi laterali vanno puliti con attenzione, soprattutto sui modelli in vetro o con finiture lucide. Prima di passare il panno, conviene sempre spegnere il dispositivo, soprattutto se si usa anche solo una piccola quantità di liquido.

Altoparlanti e porte: togliere la polvere senza fare danni

Audio basso, voce ovattata, suono che gracchia: spesso non è l’altoparlante a essere guasto, ma la polvere accumulata nella griglia audio. In questi casi serve pazienza, non forza. Un pennello a setole morbide o uno spazzolino molto delicato possono togliere lo sporco in superficie senza spingerlo dentro. La regola è semplice: niente oggetti metallici infilati nelle griglie, niente pressione e niente manovre brusche.

Pulizia delicata dello schermo dello smartphone con panno in microfibra e spray, per rimuovere impronte senza danneggiare il display.

Per la porta di ricarica, USB-C o Lightning, bisogna fare ancora più attenzione. Lanugine, sabbia e piccoli residui possono impedire al cavo di entrare bene, causando ricariche lente o intermittenti. Prima di intervenire, il telefono va spento. Si può usare uno spazzolino di durezza media o un piccolo pennello asciutto.

Nei casi più ostinati, alcune guide tecniche indicano anche l’uso di un ago o di uno strumento sottile appena inumidito con alcol, ma è un’operazione da fare solo con mano ferma e molta cautela. Bastoncini cotonati e stuzzicadenti, invece, rischiano di lasciare fibre o di spezzarsi. L’aria compressa va usata solo da una certa distanza e con getti brevi: se la pressione è troppo forte, può spingere i detriti più a fondo o danneggiare parti interne. Lo stesso vale per il jack delle cuffie, nei modelli che ancora lo hanno.

Fotocamere e lenti: attenzione agli aloni, ma anche ai graffi

Le lenti della fotocamera sono piccole, sempre esposte e fondamentali per avere scatti nitidi. Basta un alone lasciato da un dito per rovinare una foto, soprattutto con luce diretta o di sera, quando i riflessi si notano di più. Il primo alleato è una pezzuola per occhiali, pulita, asciutta e senza granelli. Prima di passarla sulle lenti, meglio controllare che non ci siano particelle dure: un granello di sabbia trascinato sul vetro può lasciare un segno permanente.

Se lo sporco non viene via, si può usare lo stesso alcol isopropilico al 70% indicato per lo schermo, sempre sul panno e mai direttamente sulle lenti. Il movimento deve essere breve e leggero, senza sfregare a lungo. Spesso basta un passaggio rapido, quasi una rifinitura. Qui l’eccesso di zelo può costare caro: prodotti aggressivi, carta da cucina o tessuti ruvidi possono lasciare micrograffi che poi si vedono nelle immagini, soprattutto sui punti luce. Una pulizia fatta bene, invece, restituisce trasparenza senza mettere a rischio il modulo fotografico.

Custodie e igiene quotidiana: lavare, disinfettare e asciugare bene

La custodia dello smartphone è spesso la parte più sporca. Finisce nelle tasche, si appoggia sui tavoli, trattiene polvere e residui lungo i bordi. Se è in plastica, silicone o gomma, si può togliere e lavare con acqua e sapone neutro, insistendo negli angoli interni e vicino ai fori di fotocamere e connettori. Poi bisogna aspettare. La custodia va asciugata completamente, anche nelle fessure, prima di rimetterla sul telefono: l’umidità rimasta può infilarsi nelle porte e creare problemi.

Per chi vuole una pulizia più profonda, esistono anche box sterilizzatori a raggi UV, pensati per ridurre batteri e microrganismi senza usare liquidi. Non sostituiscono la rimozione dello sporco, ma possono aiutare nella routine quotidiana, soprattutto se il telefono viene usato fuori casa per molte ore. Alla fine, la manutenzione corretta passa da gesti semplici: spegnere il dispositivo prima degli interventi più delicati, non spruzzare liquidi, evitare strumenti improvvisati e usare materiali puliti. Così schermo, altoparlanti, porte e fotocamere restano in buone condizioni più a lungo, senza rischi inutili.