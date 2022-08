Cavo USB Tipo C ultra veloce SOTTO I 10 EURO

Per tutti coloro che sono in cerca di un cavo che va da USB di tipo C a USB di tipo C, la compagnia SooPii include una soluzione alquanto interessante, considerando nello specifico che l’articolo in questione permette di fruire di una velocità di ricarica non indifferente e che si parla di un prezzo di soli 9,89€ con un coupon del 10% ora disponibile.

Il cavo in questione è perfetto per collegare due telefoni, con il gioiellino che ovviamente può essere sfruttato anche per caricare ad esempio i MacBook Pro, che come confermato passano alla percentuale massima della batteria nel giro di solamente 2 ore, come anche eventuali altri dispositivi che presentano una porta di questo tipo.

Nonostante si parli di ottime feature per quel che concerne la ricarica, visti i 100 W che il cavo è in grado di trasportare, anche i file possono essere spostati con il cavo in questione, che di conseguenza ha modo di di risultare versatile in molteplici ambiti.

Fra i dispositivi compatibili troviamo MacBook Pro 13”, MacBook Pro 15”, MacBook Air 2018, iPad Air 2020 10.9” (4a generazione), iPad Pro 12,9”/11”, Samsung Galaxy S21/ S21 Ultra/ S20/ S20+/ S20 Ultra/ Note 10/ Note 10 Plus, Google Pixel 2/3/3a/4 XL, Switch/Switch Lite e molti altri.