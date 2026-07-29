Non tutti i cavi USB-C offrono le stesse prestazioni, anche quando hanno un aspetto praticamente identico.

Alcuni servono solo per la ricarica di base, altri supportano potenze elevate, trasferimento dati veloce e collegamento a monitor. Per questo, prima di acquistare un nuovo cavo di ricarica USB, conviene controllare una funzione precisa: il supporto a USB Power Delivery, insieme alla potenza massima dichiarata.

La funzione da controllare prima dell’acquisto

USB Power Delivery, spesso indicato con la sigla USB-PD, è uno standard che permette a caricatore, cavo e dispositivo di comunicare tra loro e scegliere la potenza più adatta. In questo modo lo stesso cavo può essere utilizzato per uno smartphone, un tablet, una console portatile o anche un computer compatibile, purché supporti i watt necessari.

Un cavo privo di indicazioni chiare può limitare la velocità di ricarica anche quando viene collegato a un alimentatore potente. Lo smartphone continuerà a caricarsi, ma potrebbe farlo più lentamente del previsto. La presenza della dicitura Power Delivery non basta comunque da sola: occorre verificare se il cavo supporta 60, 100, 140 o 240 watt, in base al dispositivo che si intende alimentare.

Stessa forma, prestazioni completamente diverse

Il connettore USB-C ha semplificato il modo in cui colleghiamo gli apparecchi, ma ha anche creato molta confusione. Due cavi con gli stessi connettori possono avere caratteristiche molto diverse: uno può limitarsi alla ricarica, mentre l’altro può trasferire file, gestire un monitor esterno e alimentare un notebook.

Anche la velocità dei dati varia notevolmente. Alcuni cavi lavorano alle prestazioni tipiche del vecchio standard USB 2.0, mentre altri supportano velocità molto superiori. Chi utilizza il cavo soltanto per caricare il telefono potrebbe non notare la differenza, ma per copiare video, collegare un disco esterno o usare una dock USB-C la capacità di trasferimento diventa essenziale.

Neppure lo spessore del cavo rappresenta una garanzia assoluta. Un prodotto robusto può essere resistente ma limitato nelle funzioni, mentre un modello più sottile può integrare correttamente i componenti necessari. È quindi meglio affidarsi alle specifiche dichiarate, alle certificazioni e alla reputazione del produttore, evitando descrizioni generiche come “ricarica super veloce” prive di dati verificabili.

Quando serve un cavo con chip E-Marker

Per gestire potenze elevate, alcuni cavi USB-C integrano un componente chiamato E-Marker. Questo chip comunica al caricatore e al dispositivo la quantità di corrente che il cavo è in grado di sopportare in sicurezza. È particolarmente importante quando si vogliono alimentare notebook, tablet potenti o altri apparecchi che richiedono più energia rispetto a uno smartphone.

Un cavo non adeguato non dovrebbe normalmente ricevere più potenza di quella supportata, perché i dispositivi compatibili negoziano automaticamente la ricarica. Il risultato più comune è quindi una velocità ridotta. Prodotti scadenti o non conformi possono però surriscaldarsi, deteriorarsi rapidamente o presentare connettori poco affidabili.

Per uno smartphone può essere sufficiente un buon cavo da 60 watt, mentre per un computer portatile può essere necessario un modello da 100 watt o superiore. Acquistare un cavo più potente del necessario non rende automaticamente la ricarica più veloce: il limite resta sempre determinato dal componente meno performante tra alimentatore, cavo e dispositivo.

Cosa verificare sull’etichetta e nella scheda tecnica

Prima dell’acquisto è utile controllare la potenza massima supportata, la presenza di USB Power Delivery e l’eventuale velocità di trasferimento dati. Se il cavo deve essere utilizzato con monitor o dock, bisogna verificare anche la compatibilità con il segnale video, perché non tutti i modelli USB-C sono in grado di trasmetterlo.

Conta anche la lunghezza. Un cavo molto lungo può essere più comodo, ma deve essere progettato correttamente per mantenere buone prestazioni. Per la ricarica quotidiana conviene scegliere un prodotto con connettori rinforzati, protezione nei punti di piega e specifiche facilmente identificabili, senza pagare funzioni che non verranno mai utilizzate.

La scelta del cavo è diventata ancora più importante con la progressiva riduzione degli accessori inclusi nelle confezioni. Alcuni produttori hanno già eliminato il caricatore e, in determinati casi, anche il cavo. Tra gli esempi discussi compare il Sony Xperia 10 VII, commercializzato in alcuni mercati senza questi accessori, mentre Apple aveva già adottato soluzioni simili per diversi prodotti.

La diffusione dello standard USB-C è stata sostenuta anche dalle regole europee sul caricatore comune, pensate per ridurre i rifiuti elettronici e rendere più semplice il riutilizzo degli accessori. La forma unica del connettore non garantisce però prestazioni identiche: per evitare acquisti sbagliati, il supporto a Power Delivery, la potenza e le funzioni dati restano le informazioni decisive.