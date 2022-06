Cavo USB-C a 90 Gradi (kit da 3) a metà prezzo: 9,99€ incluse spedizioni

✅【Ricarica Veloce 3,1A】Realizzati con avanzati fili di rame SuperConductivity per un’alta velocità affidabile 3,1A. Supportano completamente Quick Charge 3,0, possono aiutare a ricaricare incredibilmente il vostro cellulare dallo 0 al 65% di carica in 35 minuti.

✅【Design Ergonomico a 90°】La doppia estremità a 90° minimizza l’allentamento e consente al cavo di non intralciarvi, permettendo di giocare ai giochi, guardare video o leggere e-book in modo più facile e più comodo durante la ricarica.

✅【Durevolezza Comprovata】La combinazione del rivestimento in nylon intrecciato 3D FlyWeave e dell’anima in fibra antiproiettile permettono al cavo di superare in modo impressionante 45000 test di oscillazione. Niente più sfilacciamenti o usura anche con un uso intenso.

✅【Una Confezione da Tre Cavi】 La confezione contiene 3 cavi delle misure più popolari per soddisfare sempre tutte le vostre esigenze: uno da 0,5m per l’uso in viaggio, due da 2m per l’uso in ufficio e in casa.