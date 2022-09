Cavo USB-C (2 Metri): solo 6€ incluse spedizioni e reso gratuito

Coi Mac e iPad moderni, un cavo USB-C in più serve sempre. E a questo prezzo, è l’occasione giusta per metterne uno in più nel cassetto: solo 6€ e spicci incluse spedizioni e reso gratuito.

Questo cavo USB-C a USB-C è compatibile con tutti i dispositivi con porta USB-C inclusi computer come MacBook Pro, Macbook Air, tablet come iPad Pro, iPad Air 4, iPad Mini 2021, Dell XPS 15/ 13, Matebook, Chromebook e console come Ps5 e Nintendo Switch. E ovviamente funziona senza problemi anche con smartphone come XiaoMi 12, Samsung Galaxy, Huawei P40 e così via.

Puoi usarlo per la Ricarica Rapida fino a 60W 20V/3A, e la Sincronizzazione dei Dati con velocità di trasferimento fino a 480Mbps. Sicuro e affidabile, adotta la resistenza 56 KΩ integrata che scherma da sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito, prevenendo eventuali danni e proteggendo in modo efficace il tuo dispositivo durante la ricarica.

Ha un design robusto in nylon intrecciato e anti-groviglio. Il cavo ha superato più di 20.000 test con una curvatura di 90 gradi. È lungo 2 metri.

Compatibilità

La lista dei prodotti ufficialmente compatibili è davvero lunga, e include: