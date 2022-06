Cavo USB-C 100W al minimo storico: solo 7,99€ perfetto per Pro/Air

Se ti serve un cavo USB-C di elevata qualità, questo Amazon Basics è perfetto per MacBook Pro, MacBook Air e iPad Pro perché, oltre al corpo in alluminio intrecciato, è uno dei pochi certificati per supportare fino a 100W di alimentazione. E oggi è al minimo storico.

Questo cavo ha una caratteristica rara: supporta la Ricarica rapida da 100 W. L’ideale per caricare e alimentare dispositivi con USB di tipo C (100 W/20 V/5 A) e per sincronizzare dati, foto e trasmissione di musica (velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps); supporta la ricarica rapida se utilizzato con caricabatterie Power Delivery (PD).

Feature & Caratteristiche