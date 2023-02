Se ci pensi, quasi tutti i dispositivi tech che utilizziamo quotidianamente devono essere ricaricati di tanto in tanto. Smartphone, tablet, controller per console, macchine fotografiche, stampanti portatili e così via. E dunque, che ne pensi di acquistare un bel cavo universale, un multi cavo USB? Quello che ti segnalo oggi è lungo 1,3 metri e integra 4 connettori (USB-C, Lightning (2x) e micro-USB). La cifra è irrisoria: solo 5,49€, grazie allo sconto di 4€ che ottieni tramite Coupon.

Questo cavo universale soddisfa un bel po’ di esigenze quotidiane! Si tratta di un cavo multi-USB 4-in-1 con i seguenti connettori:

2x Lightning (per iPhone, AirPods e diversi modelli di iPad)

USB-C

Micro USB

Sai cosa significa? Che puoi risparmiare spazio e tempo, perché con un solo cavo dai energia a dispositivi con connettori diversi. È l’ideale per famiglie, auto, ufficio o viaggi e altre occasioni.

La potenza di uscita arriva fino 3A. E inoltre, anche se stai usando il cavo con più dispositivi in contemporanea, il connettore USB-C ti consentirà comunque di sfruttare la ricarica rapida.

📢 Per ottenere lo sconto di 4€ devi applicare il Coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello. E ti consiglio di farlo in fretta, perché l’offerta è ghiotta e potrebbe attirare molti utenti.

