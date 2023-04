In futuro forse cambierà la situazione (sarà vero che tutta la gamma di iPhone 15 avrà l’USB-C al posto del Lightning?), ma al momento bisogna avere a portata di mano più e più cavi per ricaricare i dispositivi di cui siamo in possesso. Notebook, smartphone, tablet, console portatili, fotocamera e via dicendo. Con un cavo universale puoi però ridurre l’ingombro, perché con un singolo accessorio hai la possibilità di dare energia a dispositivi con Lightning, USB-C e microUSB. Quello di Sizuka costa solo 3,99€, spedizione Prime inclusa.

Cavo universale 3-in-1: un solo cavo per tutti i tuoi dispositivi

Se parliamo di “cavo universale”, un motivo deve esserci. È infatti dotato di tre diverse interfacce, ovvero Lightning, Micro-USB e USB-C, che lo rendono compatibile con la maggior parte dei dispositivi oggi in circolazione. Inoltre, permette di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, eliminando la necessità di avere cavi supplementari quando si è in viaggio o in ufficio.

La sua costruzione è progettata per essere resistente e durevole, con un rivestimento in nylon che protegge il cavo dall’usura quotidiana e connettori in alluminio che assicurano una conduttività e stabilità superiori. Inoltre, resiste al calore e alla corrosione.

Un esempio pratico di come questo cavo può essere utile è durante un viaggio. Immagina di essere in un hotel e di dover ricaricare sia lo smartphone che il tablet e la macchina fotografica. Un solo cavo per ricaricali tutti? Davvero fantastico.

In generale, il cavo universale 3-in-1 è un’ottima scelta per chi possiede più di un dispositivo e vuole evitare il caos dei cavi di ricarica. Con la sua compatibilità universale e la capacità di ricaricare fino a tre dispositivi in contemporanea, questo cavo è un’aggiunta pratica ed efficiente al tuo kit di gadget per dispositivi mobili.

