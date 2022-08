Cavo per iPhone corto (30cm), zero ingombro e niente nodi

Il problema dei cavi per iPhone è che sono chilometrici, il che significa che si prestano a nodi e polvere, e finiscono con l’ingarbugliarsi con gli altri. Ma questo cavo corto per iPhone da soli 30cm risolve il problema, e costa solo 4,99€ incluse spedizioni.

Fidatevi di noi, perché ne abbiamo già comprati diversi in Redazione, e non torneremmo più indietro. Ci sono situazioni in cui l’iPhone o l’accessorio Lightning è vicinissimo al caricatore, e avere 1 o 2 metri di cavo costituisce solo un fastidio. Pensiamo al supporto di ricarica sul comodino, a Mac sulla Scrivania e al caricatore MagSafe in auto. A che serve un metro e mezzo di cavo appallottolato che pende?

Perché tende a fare confusione e polvere, e perché tanto prima o poi si annoda e finisce con l’usurarsi. In tutti i casi in cui serve un cavo corto, punto e basta. Qualcosa insomma che non vada avvolto in spire per tentare di limitare i fastidi.

E se consideriamo che un cavo del genere costa pure molto meno degli altri, diteci voi perché continuare a farsi del male con un cavo inutilmente lungo. Tra l’altro, se possiamo dare un consiglio, lo ordineremmo subito perché abbiamo notato che finiscono subito. Forse perché non è un formato molto richiesto; ma per noi è imprescindibile per mantenere in ordine la scrivania.