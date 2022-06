Cavo MultiRicarica 3 in 1: ricarichi 3 dispositivi assieme a 4,99€

Il Cavo MultiRicarica 3 in 1 di Raviad permette di ricaricare 3 dispositivi contemporaneamente senza usare altri cavi o adattatori. Robusto e di elevata qualità, oggi costa ancora meno:solo 4,99€ incluse spedizioni.

Lungo 1.2 metri e colorato di verde, questo cavo 3-in-1 in nylon Intrecciato può soddisfare i requisiti di ricarica di tutti i tuoi dispositivi, inclusi smartphone e tablet: dispone infatti porta Lightning, Micro-USB e USB-C. Addio a matasse di cavi e grovigli: con il Raviad basta un cavo per caricare tutto.

A livello di feature, questo cavo multiricarica garantisce una ricarica sempre ad alta velocità fino a un massimo di 3A; ovviamente, il trasferimento dei dati non è possibile. Il produttore garantisce materiali di qualità grazie al rivestimento in Nylon ultra duraturo che lo rende particolarmente resistente ai nodi, agli strappi e agli strattoni improvvisi. È garantito per reggere a oltre 10.000+ torsioni.

La compatibilità è elevata: sono supportati tutti i modelli di iPhone, tutti i Samsung Galaxy, i Huawei, gli Honor, gli Xperia, gli LG, e altro ancora. Il cavo gode di una garanzia di 24 mesi con sostituzione in caso di problemi.